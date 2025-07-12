В Курске простились с мальчиком, который закрыл маму при атаке дронов

В Курской области простились с пятилетним Толей, погибшим после атаки украинских беспилотников на городской пляж в поселке Черемушки. Прощальная церемония и отпевание прошли в местном храме.
«Прощание с пятилетним Толей, погибшим из-за атаки украинских боевиков, проходит в Курской области», — сообщил RT. Церемония отпевания проводится в церкви, расположенной в поселке Черемушки. Отец мальчика не сдерживал слез у гроба сына.
Ранее ВСУ ударили по пляжу в Курске. На месте погибли три человека, в том числе сотрудник Росгвардии, который помогал эвакуировать отдыхающих после первого удара. Еще шесть человек пострадало. В их числе — пятилетний мальчик, который накрыл своим телом маму в попытке ее спасти. URA.RU вело трансляцию события.
Мальчику диагностировали 30% ожогов тела. Его транспортировали в Москву. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался. Мать пострадавшего также получила ранения, но ее жизни ничего не угрожает.
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