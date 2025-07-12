В Курске простились с мальчиком, который закрыл маму при атаке дронов

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В Курской области простились с погибшим от атаки ВСУ ребенком
В Курской области простились с погибшим от атаки ВСУ ребенком Фото:
новость из сюжета
Три человека погибли, шесть пострадали после атаки ВСУ на Курск

В Курской области простились с пятилетним Толей, погибшим после атаки украинских беспилотников на городской пляж в поселке Черемушки. Прощальная церемония и отпевание прошли в местном храме.

«Прощание с пятилетним Толей, погибшим из-за атаки украинских боевиков, проходит в Курской области», — сообщил RT. Церемония отпевания проводится в церкви, расположенной в поселке Черемушки. Отец мальчика не сдерживал слез у гроба сына.

Ранее ВСУ ударили по пляжу в Курске. На месте погибли три человека, в том числе сотрудник Росгвардии, который помогал эвакуировать отдыхающих после первого удара. Еще шесть человек пострадало. В их числе — пятилетний мальчик, который накрыл своим телом маму в попытке ее спасти. URA.RU вело трансляцию события.

Мальчику диагностировали 30% ожогов тела. Его транспортировали в Москву. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался. Мать пострадавшего также получила ранения, но ее жизни ничего не угрожает.

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В Курской области простились с пятилетним Толей, погибшим после атаки украинских беспилотников на городской пляж в поселке Черемушки. Прощальная церемония и отпевание прошли в местном храме. «Прощание с пятилетним Толей, погибшим из-за атаки украинских боевиков, проходит в Курской области», — сообщил RT. Церемония отпевания проводится в церкви, расположенной в поселке Черемушки. Отец мальчика не сдерживал слез у гроба сына. Ранее ВСУ ударили по пляжу в Курске. На месте погибли три человека, в том числе сотрудник Росгвардии, который помогал эвакуировать отдыхающих после первого удара. Еще шесть человек пострадало. В их числе — пятилетний мальчик, который накрыл своим телом маму в попытке ее спасти. URA.RU вело трансляцию события. Мальчику диагностировали 30% ожогов тела. Его транспортировали в Москву. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался. Мать пострадавшего также получила ранения, но ее жизни ничего не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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