В Сумской области (Украина) порядка 30 наемников из Колумбии в составе 47-й бригады ВСУ остались без поддержки юго-западнее Юнаковки — украинские военные намеренно не предупредили их о своем отступлении. Иностранные бойцы были вынуждены самостоятельно обороняться во время наступления ВС РФ, сообщил telegram-канал Mash.
«ВСУ кинули бригаду из 30 колумбийских наемников оборонять позиции ВСУ в районе Юнаковки в Сумской области. Хлопцы отступили с позиций, но намеренно не сообщили об этом иностранцам», — передает telegram-канал со ссылкой на данные российской разведки.
Украинские СМИ, ссылаясь на источники внутри армии, нередко сообщают о рекордном числе случаев дезертирства. Причем наиболее остро эта проблема стоит именно на сумском участке фронта. Так, ранее один из бойцов ВСУ самовольно покинул часть на бронетранспортере, взяв с собой оружие, под предлогом дозаправки. Его задержали за сотни километров от места службы. Также в telegram-канале отметили, что перед штурмом украинские военные массово прибегают к употреблению синтетического катинона — психоактивного вещества, воздействующего на головной мозг. Таким образом они снижают стресс и пытаются повысить свою боеспособность.
С конца июня 2025 года в районе Юнаковки ведутся активные боевые действия — тогда координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что под Сумами были поражены группы диверсантов и иностранных наемников, передает «Царьград». На данный момент подразделения ВС РФ заняли позиции в прилегающих к Юнаковке лесных массивах. Это помогло им сформировать плацдарм у Гуево Курской области для развития наступления на сумской территории, пишет RT. Также появилась информация о создании буферной зоны в регионе, вследствие чего ВСУ утратили доступ к прежним путям снабжения и возможности выхода к курской границе. С тех пор ситуация в районе остается напряженной, а продвижение российских войск продолжается.
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