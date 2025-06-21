Марочко: ВС РФ начали бои за взятие сумской Юнаковки

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ВС РФ продвигаются под Сумами
ВС РФ продвигаются под Сумами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные начали бои за освобождение Юнаковки в Сумской области Украины и подготовили плацдарм для дальнейшего наступления у этого поселка. Об этом 21 июня сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«У Юнаковки есть серьезные результаты как в самом населенном пункте, где уже идут освободительные действия, так и северо-восточнее от населенного пункта. Довольно-таки обширный участок местности — порядка 8 км шириной, — где идет продвижение наших войск. <…> Подготовлен небольшой плацдарм для дальнейшего продвижения», — заявил эксперт ТАСС.

Он уточнил, что российские силы заняли позиции в лесополосах у Юнаковки, которые ранее контролировались украинскими военными, и уничтожили несколько их опорных пунктов. Марочко добавил, что развитие ситуации происходит динамично: с продвижением российских войск в этом районе формируется буферная зона, которая лишит украинские формирования возможности использовать прежние логистические маршруты для выхода к Курской области России.

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Российские военные начали бои за освобождение Юнаковки в Сумской области Украины и подготовили плацдарм для дальнейшего наступления у этого поселка. Об этом 21 июня сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «У Юнаковки есть серьезные результаты как в самом населенном пункте, где уже идут освободительные действия, так и северо-восточнее от населенного пункта. Довольно-таки обширный участок местности — порядка 8 км шириной, — где идет продвижение наших войск. <…> Подготовлен небольшой плацдарм для дальнейшего продвижения», — заявил эксперт ТАСС. Он уточнил, что российские силы заняли позиции в лесополосах у Юнаковки, которые ранее контролировались украинскими военными, и уничтожили несколько их опорных пунктов. Марочко добавил, что развитие ситуации происходит динамично: с продвижением российских войск в этом районе формируется буферная зона, которая лишит украинские формирования возможности использовать прежние логистические маршруты для выхода к Курской области России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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