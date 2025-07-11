Депутат Госдумы Наумов встретился с экс-владельцем «Южуралзолота» Струковым

Депутат Государственной Думы Станислав Наумов провел переговоры с Константином Струковым. Они обсудили судьбу предприятий компании «Южуралзолото» в связи с их переходом в государственную собственность. Об этом Наумов написал в своем telegram-канале.
«В рамках приема граждан по личным вопросам встретился с Константином Ивановичем Струковым. Константин Иванович депутат Законодательного собрания Челябинской области. Детально обсудили с ним текущую социально-экономическую ситуацию в районах, где расположены предприятия „Южуралзолота“. Это, кстати, не только собственно Южный Урал, но и Красноярский край, и Хакасия», — указал депутат Госдумы.
Стороны договорились о проведении встреч с трудовыми коллективами. В рамках этих мероприятий будет разработан антикризисный план, направленный на сохранение кадрового потенциала, рабочих мест и обеспечение социальной стабильности. Поводом для обсуждения судьбы «Южуралзолота» стал иск Генпрокуратуры о передаче государству 100% долей компании. Советский районный суд Челябинска 11 июля его удовлетворил.
Отдельно Станислав Наумов рассказал, что Константин Струков закончил МГТУ имени Носова. Он является доктором технических наук и действительным членом Горной академии РАН. Депутат обсудил с экс-владельцем «Южуралзолото» возможности создания университетского кластера «Магнитная долина», приуроченного к столетнему юбилею Магнитогорска. Реализация этого проекта рассматривается как дальнейшее развитие успешной инициативы по созданию кампуса ЮУрГУ и ЧелГУ в Челябинске.
Как URA.RU писало ранее, Станислав Наумов совместно с депутатом Виталием Бахметьевым планируют обратиться к президенту Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину с инициативой обсудить правовые основания и целесообразность национализации компании «Южуралзолото». Они, например, указали на то, что организация взаимодействует с Союзом промышленников и предпринимателей Челябинской области, вице-президентом которого является Струков.
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