11 июля 2025

Депутат Госдумы Наумов встретился с экс-владельцем «Южуралзолота» Струковым

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Госдумы Наумов провел переговоры с экс-владельцем «Южуралзолота»
Депутат Госдумы Наумов провел переговоры с экс-владельцем «Южуралзолота» Фото:

Депутат Государственной Думы Станислав Наумов провел переговоры с Константином Струковым. Они обсудили судьбу предприятий компании «Южуралзолото» в связи с их переходом в государственную собственность. Об этом Наумов написал в своем telegram-канале.

«В рамках приема граждан по личным вопросам встретился с Константином Ивановичем Струковым. Константин Иванович депутат Законодательного собрания Челябинской области. Детально обсудили с ним текущую социально-экономическую ситуацию в районах, где расположены предприятия „Южуралзолота“. Это, кстати, не только собственно Южный Урал, но и Красноярский край, и Хакасия», — указал депутат Госдумы.

Стороны договорились о проведении встреч с трудовыми коллективами. В рамках этих мероприятий будет разработан антикризисный план, направленный на сохранение кадрового потенциала, рабочих мест и обеспечение социальной стабильности. Поводом для обсуждения судьбы «Южуралзолота» стал иск Генпрокуратуры о передаче государству 100% долей компании. Советский районный суд Челябинска 11 июля его удовлетворил.

Отдельно Станислав Наумов рассказал, что Константин Струков закончил МГТУ имени Носова. Он является доктором технических наук и действительным членом Горной академии РАН. Депутат обсудил с экс-владельцем «Южуралзолото» возможности создания университетского кластера «Магнитная долина», приуроченного к столетнему юбилею Магнитогорска. Реализация этого проекта рассматривается как дальнейшее развитие успешной инициативы по созданию кампуса ЮУрГУ и ЧелГУ в Челябинске.

Как URA.RU писало ранее, Станислав Наумов совместно с депутатом Виталием Бахметьевым планируют обратиться к президенту Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину с инициативой обсудить правовые основания и целесообразность национализации компании «Южуралзолото». Они, например, указали на то, что организация взаимодействует с Союзом промышленников и предпринимателей Челябинской области, вице-президентом которого является Струков.

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Депутат Государственной Думы Станислав Наумов провел переговоры с Константином Струковым. Они обсудили судьбу предприятий компании «Южуралзолото» в связи с их переходом в государственную собственность. Об этом Наумов написал в своем telegram-канале. «В рамках приема граждан по личным вопросам встретился с Константином Ивановичем Струковым. Константин Иванович депутат Законодательного собрания Челябинской области. Детально обсудили с ним текущую социально-экономическую ситуацию в районах, где расположены предприятия „Южуралзолота“. Это, кстати, не только собственно Южный Урал, но и Красноярский край, и Хакасия», — указал депутат Госдумы. Стороны договорились о проведении встреч с трудовыми коллективами. В рамках этих мероприятий будет разработан антикризисный план, направленный на сохранение кадрового потенциала, рабочих мест и обеспечение социальной стабильности. Поводом для обсуждения судьбы «Южуралзолота» стал иск Генпрокуратуры о передаче государству 100% долей компании. Советский районный суд Челябинска 11 июля его удовлетворил. Отдельно Станислав Наумов рассказал, что Константин Струков закончил МГТУ имени Носова. Он является доктором технических наук и действительным членом Горной академии РАН. Депутат обсудил с экс-владельцем «Южуралзолото» возможности создания университетского кластера «Магнитная долина», приуроченного к столетнему юбилею Магнитогорска. Реализация этого проекта рассматривается как дальнейшее развитие успешной инициативы по созданию кампуса ЮУрГУ и ЧелГУ в Челябинске. Как URA.RU писало ранее, Станислав Наумов совместно с депутатом Виталием Бахметьевым планируют обратиться к президенту Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину с инициативой обсудить правовые основания и целесообразность национализации компании «Южуралзолото». Они, например, указали на то, что организация взаимодействует с Союзом промышленников и предпринимателей Челябинской области, вице-президентом которого является Струков.
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