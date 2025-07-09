Челябинские депутаты Госдумы вступились за президента «Южуралзолота» Струкова

Зампред комитета по экономической политике Госдумы Станислав Наумов и его коллега Виталий Бахметьев намерены поднять вопрос о законности и целесообразности национализации холдинга «Южуралзолото» перед президентом РСПП Александром Шохиным. Об этом сообщил URA.RU Наумов.
«Выступили с Виталием Бахметьевым в общественную поддержку нашего общего товарища — вице-президента Союза промышленников и предпринимателей Константина Ивановича Струкова. Планируем встречу с Президентом РСПП Шохиным для обсуждения ситуации на Южном Урале с учетом вчерашнего выступления в парламенте министра финансов России Антона Силуанова», — пояснил Наумов.
В обращении, направленном на имя Шохина, сообщается, что на протяжении многих лет РСПП взаимодействует с Союзом промышленников и предпринимателей Челябинской области, вице-президентом которого является Струков. За это время он зарекомендовал себя как добросовестный работодатель и организатор процессов модернизации предприятий области. С введением антироссийских санкций он также сумел сохранить стабильные позиции национальной золотодобывающей промышленности на глобальных рынках.
«Просим Вас, Александр Николаевич, обсудить эту ситуацию в РСПП и дать нам предложения по устранению имеющихся противоречий в разных отраслях действующего законодательства», — подытоживает Наумов.
Ранее в поддержку ЮГК выступили депутаты Госдумы Валерий Гартунг и Олег Голиков. Аналогичное обращение опубликовал сенатор от Челябинской области Олег Цепкин.
Национализацию активов ЮГК инициировала Генпрокуратура РФ. По мнению надзорного ведомства, глава холдинга Константин Струков развивал бизнес с использованием служебного положения. Струков несколько созывов избирался депутатом заксобрания Челябинской области. Иск об изъятии активов поступил в Советский районный суд Челябинска. На предварительном слушании по делу было решено провести процесс в закрытом режиме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!