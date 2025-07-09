09 июля 2025

Челябинские депутаты Госдумы вступились за президента «Южуралзолота» Струкова

Парламентарии Наумов и Бахметьев просят главу РСПП Шохина вмешаться в дело ЮГК
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Станислав Наумов стал пятым челябинским парламентарием, выразившим недоумение делом о национализации «Южуралзолота»
Станислав Наумов стал пятым челябинским парламентарием, выразившим недоумение делом о национализации «Южуралзолота» Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

Зампред комитета по экономической политике Госдумы Станислав Наумов и его коллега Виталий Бахметьев намерены поднять вопрос о законности и целесообразности национализации холдинга «Южуралзолото» перед президентом РСПП Александром Шохиным. Об этом сообщил URA.RU Наумов.

«Выступили с Виталием Бахметьевым в общественную поддержку нашего общего товарища — вице-президента Союза промышленников и предпринимателей Константина Ивановича Струкова. Планируем встречу с Президентом РСПП Шохиным для обсуждения ситуации на Южном Урале с учетом вчерашнего выступления в парламенте министра финансов России Антона Силуанова», — пояснил Наумов.

В обращении, направленном на имя Шохина, сообщается, что на протяжении многих лет РСПП взаимодействует с Союзом промышленников и предпринимателей Челябинской области, вице-президентом которого является Струков. За это время он зарекомендовал себя как добросовестный работодатель и организатор процессов модернизации предприятий области. С введением антироссийских санкций он также сумел сохранить стабильные позиции национальной золотодобывающей промышленности на глобальных рынках.

«Просим Вас, Александр Николаевич, обсудить эту ситуацию в РСПП и дать нам предложения по устранению имеющихся противоречий в разных отраслях действующего законодательства», — подытоживает Наумов.

Ранее в поддержку ЮГК выступили депутаты  Госдумы Валерий Гартунг и Олег Голиков. Аналогичное обращение опубликовал сенатор от Челябинской области Олег Цепкин.

Национализацию активов ЮГК инициировала Генпрокуратура РФ. По мнению надзорного ведомства, глава холдинга Константин Струков развивал бизнес с использованием служебного положения. Струков несколько созывов избирался депутатом заксобрания Челябинской области. Иск об изъятии активов поступил в Советский районный суд Челябинска. На предварительном слушании по делу было решено провести процесс в закрытом режиме.

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Зампред комитета по экономической политике Госдумы Станислав Наумов и его коллега Виталий Бахметьев намерены поднять вопрос о законности и целесообразности национализации холдинга «Южуралзолото» перед президентом РСПП Александром Шохиным. Об этом сообщил URA.RU Наумов. «Выступили с Виталием Бахметьевым в общественную поддержку нашего общего товарища — вице-президента Союза промышленников и предпринимателей Константина Ивановича Струкова. Планируем встречу с Президентом РСПП Шохиным для обсуждения ситуации на Южном Урале с учетом вчерашнего выступления в парламенте министра финансов России Антона Силуанова», — пояснил Наумов. В обращении, направленном на имя Шохина, сообщается, что на протяжении многих лет РСПП взаимодействует с Союзом промышленников и предпринимателей Челябинской области, вице-президентом которого является Струков. За это время он зарекомендовал себя как добросовестный работодатель и организатор процессов модернизации предприятий области. С введением антироссийских санкций он также сумел сохранить стабильные позиции национальной золотодобывающей промышленности на глобальных рынках. «Просим Вас, Александр Николаевич, обсудить эту ситуацию в РСПП и дать нам предложения по устранению имеющихся противоречий в разных отраслях действующего законодательства», — подытоживает Наумов. Ранее в поддержку ЮГК выступили депутаты  Госдумы Валерий Гартунг и Олег Голиков. Аналогичное обращение опубликовал сенатор от Челябинской области Олег Цепкин. Национализацию активов ЮГК инициировала Генпрокуратура РФ. По мнению надзорного ведомства, глава холдинга Константин Струков развивал бизнес с использованием служебного положения. Струков несколько созывов избирался депутатом заксобрания Челябинской области. Иск об изъятии активов поступил в Советский районный суд Челябинска. На предварительном слушании по делу было решено провести процесс в закрытом режиме.
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