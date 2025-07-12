Дачникам напомнили, за какой сорняк на участке грозит штраф

С 12 июля 2025 года россиянам грозят штрафы за наличие борщевика на частных земельных участках. Об этом напомнил юрист Тимур Харди. По его словам, сумма взыскания зависит от региона и может достигать пяти тысяч рублей. В частности, в Московской области согласно последним изменениям законодательства установлен фиксированный штраф в размере пяти тысяч рублей.
«За борщевик на участке можно получить штраф. Его размер зависит от региона, в основном от двух тысяч до пяти. Например, в Московской области штраф согласно недавним изменениям фиксированный и составляет пять тысяч рублей», — пояснил Харди агентству «Прайм».
Эксперт отметил, что бороться с борщевиком можно самостоятельно, однако при этом важно соблюдать меры предосторожности из-за ядовитого сока растения. Он также рекомендовал при необходимости обращаться к специализированным компаниям или в санитарно-эпидемиологическую службу, которая профессионально занимаются уничтожением опасного сорняка.
Роспотребнадзор предупредил россиян о риске, связанном с ядовитыми растениями и ягодами, которые могут представлять особую опасность в летний сезон. В ведомстве подчеркнули, что контакт с такими видами, как ягоды волчеягодника (Дафны), вороний глаз, ландыш и борщевик Сосновского, способен привести к серьезным отравлениям и химическим ожогам. Специалисты рекомендуют избегать соприкосновения с этими растениями и обходить их стороной.
Ранее врачи НИИ им. Склифосовского оказали медицинскую помощь мужчине, получившему ожоги на 80% поверхности тела после скашивания борщевика на приусадебном участке. Эксперты советуют немедленно уничтожать единичные экземпляры борщевика Сосновского, обнаруженные на территории участка, до того как растение успеет дать семена.
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