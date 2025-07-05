Важное нововведение для российских водителей вступает в силу с сегодняшнего дня

Лимит выплат по европротоколу с 5 июля повышается до 200 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лимит выплат по европротоколу для участников ДТП повышается до 200 тысяч рублей
Лимит выплат по европротоколу для участников ДТП повышается до 200 тысяч рублей Фото:

Президент России Владимир Путин 24 июня подписал закон, согласно которому с 5 июля текущего года лимит выплат по европротоколу увеличивается до 200 тысяч рублей в случаях, когда между участниками ДТП есть разногласия и произведена фотофиксация аварии. Ранее предельный размер выплат составлял 100 тысяч рублей.

Европротокол — это процедура упрощенного оформления документов о ДТП. Она позволяет водителям без вызова сотрудников ГИБДД самостоятельно зафиксировать факт и обстоятельства происшествия для дальнейшего обращения в страховую компанию.

По новому закону, если у участников ДТП нет разногласий и они сделали фотографии места аварии, лимит выплат сохраняется на прежнем уровне — до 400 тысяч рублей. В случае отсутствия фотофиксации максимальная сумма возмещения остается на уровне 100 тысяч рублей.

Новое повышение лимита выплат по европротоколу продолжает серию законодательных изменений, подписанных президентом Владимиром Путиным в июне 2025 года для упрощения и ускорения различных процедур в стране. Тогда среди нововведений были сокращение сроков рассмотрения заявлений по материнскому капиталу и цифровизация ряда государственных услуг. Подобные меры направлены на повышение доступности и эффективности получения гражданами страховых и социальных выплат.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин 24 июня подписал закон, согласно которому с 5 июля текущего года лимит выплат по европротоколу увеличивается до 200 тысяч рублей в случаях, когда между участниками ДТП есть разногласия и произведена фотофиксация аварии. Ранее предельный размер выплат составлял 100 тысяч рублей. Европротокол — это процедура упрощенного оформления документов о ДТП. Она позволяет водителям без вызова сотрудников ГИБДД самостоятельно зафиксировать факт и обстоятельства происшествия для дальнейшего обращения в страховую компанию. По новому закону, если у участников ДТП нет разногласий и они сделали фотографии места аварии, лимит выплат сохраняется на прежнем уровне — до 400 тысяч рублей. В случае отсутствия фотофиксации максимальная сумма возмещения остается на уровне 100 тысяч рублей. Новое повышение лимита выплат по европротоколу продолжает серию законодательных изменений, подписанных президентом Владимиром Путиным в июне 2025 года для упрощения и ускорения различных процедур в стране. Тогда среди нововведений были сокращение сроков рассмотрения заявлений по материнскому капиталу и цифровизация ряда государственных услуг. Подобные меры направлены на повышение доступности и эффективности получения гражданами страховых и социальных выплат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...