В России предложили удваивать маткапитал при быстром появлении второго ребенка

Удвоение материнского капитала для семей, в которых второй ребенок рождается в течение трех лет после первого, может стать действенной мерой для повышения рождаемости в России. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Я бы предложил ввести так называемую премию за скорость. Нужно удвоить материнский капитал, если в семье появился второй ребенок в течение трех лет после рождения первого», — заявил Рыбальченко, передает ТАСС. Он пояснил, что сейчас значительная часть материнского капитала выплачивается уже при рождении первого ребенка, и это снижает мотивацию для появления последующих детей.
По мнению Рыбальченко, введение новой меры позволило бы сократить временной промежуток между детьми, что положительно скажется на демографической ситуации. Он отметил, что сегодня многие семьи ограничиваются одним ребенком, а дополнительные выплаты могут стать ощутимой поддержкой и побудить родителей решиться на второго и третьего ребенка в более раннем возрасте.
На данный момент при рождении первого ребенка родители получают выплату в размере 690,2 тысячи рублей, а при появлении второго — почти 222 тысячи рублей. Если же семья оформляет маткапитал сразу на второго ребенка, сумма увеличивается до 912,2 тысячи рублей.
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