На свердловской трассе друг за другом столкнулись сразу четыре машины, пострадал ребенок

На 337-м километре трассы Пермь — Екатеринбург произошло сразу два ДТП в одном из которых постражала пятилетняя девочка. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Около 11:10 водитель JAC, двигаясь по обочине, столкнулся с Chery Tiggo и скрылся с места аварии. Вскоре после первого инцидента на этом же участке возникло второе ДТП — Ford Focus въехал в стоящий впереди Toyota Land Cruiser Prado. «В результате происшествия пассажирку автомобиля Ford Focus 2020 года рождения доставили в ДГБ №9 города Екатеринбурга», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Виновник первой аварии объявлен в розыск. Движение в сторону Екатеринбурга осуществляется по правой полосе. Инспекторы проводят проверку.
Минувшей ночью на трассе под Екатеринбургом произошла смертельная авария. Водитель иномарки потерял управление, перевернулся и улетел в кювет.
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