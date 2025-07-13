На свердловской трассе друг за другом столкнулись сразу четыре машины, пострадал ребенок

Сразу два ДТП произошло на трассе Пермь — Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварии произошли практически в одно время
Аварии произошли практически в одно время Фото:

На 337-м километре трассы Пермь — Екатеринбург произошло сразу два ДТП в одном из которых постражала пятилетняя девочка. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Около 11:10 водитель JAC, двигаясь по обочине, столкнулся с Chery Tiggo и скрылся с места аварии. Вскоре после первого инцидента на этом же участке возникло второе ДТП — Ford Focus въехал в стоящий впереди Toyota Land Cruiser Prado. «В результате происшествия пассажирку автомобиля Ford Focus 2020 года рождения доставили в ДГБ №9 города Екатеринбурга», — рассказали в telegram-канале ведомства. 

Виновник первой аварии объявлен в розыск. Движение в сторону Екатеринбурга осуществляется по правой полосе. Инспекторы проводят проверку. 

Минувшей ночью на трассе под Екатеринбургом произошла смертельная авария. Водитель иномарки потерял управление, перевернулся и улетел в кювет.

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На 337-м километре трассы Пермь — Екатеринбург произошло сразу два ДТП в одном из которых постражала пятилетняя девочка. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Около 11:10 водитель JAC, двигаясь по обочине, столкнулся с Chery Tiggo и скрылся с места аварии. Вскоре после первого инцидента на этом же участке возникло второе ДТП — Ford Focus въехал в стоящий впереди Toyota Land Cruiser Prado. «В результате происшествия пассажирку автомобиля Ford Focus 2020 года рождения доставили в ДГБ №9 города Екатеринбурга», — рассказали в telegram-канале ведомства.  Виновник первой аварии объявлен в розыск. Движение в сторону Екатеринбурга осуществляется по правой полосе. Инспекторы проводят проверку.  Минувшей ночью на трассе под Екатеринбургом произошла смертельная авария. Водитель иномарки потерял управление, перевернулся и улетел в кювет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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