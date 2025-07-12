12 июля 2025

Число фанатов пермского авиафестиваля «Крылья Пармы» выросло вдвое

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоу набирает популярность с каждым годом
Шоу набирает популярность с каждым годом Фото:

Число зрителей пермского авиафестиваля «Крылья Пармы» увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. По данным оргкомитета шоу, в этот раз на аэродроме Фролово собрались свыше 42 тысяч человек.

«Фестиваль посетили более 42 тысяч человек», — указано в telegram-канале организаторов. Годом ранее за полетами асов на «Крыльях Пармы» наблюдали более 24 тысяч зрителей.

Подробно о самом событии URA.RU рассказывало в своей трансляции. «Русские Витязи» в очередной раз покорили своим выступлением пермяков. А самые яркие кадры фестиваля собраны в нашем репортаже.

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Число зрителей пермского авиафестиваля «Крылья Пармы» увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. По данным оргкомитета шоу, в этот раз на аэродроме Фролово собрались свыше 42 тысяч человек. «Фестиваль посетили более 42 тысяч человек», — указано в telegram-канале организаторов. Годом ранее за полетами асов на «Крыльях Пармы» наблюдали более 24 тысяч зрителей. Подробно о самом событии URA.RU рассказывало в своей трансляции. «Русские Витязи» в очередной раз покорили своим выступлением пермяков. А самые яркие кадры фестиваля собраны в нашем репортаже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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