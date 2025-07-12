Число фанатов пермского авиафестиваля «Крылья Пармы» выросло вдвое

Шоу набирает популярность с каждым годом
Число зрителей пермского авиафестиваля «Крылья Пармы» увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. По данным оргкомитета шоу, в этот раз на аэродроме Фролово собрались свыше 42 тысяч человек.
«Фестиваль посетили более 42 тысяч человек», — указано в telegram-канале организаторов. Годом ранее за полетами асов на «Крыльях Пармы» наблюдали более 24 тысяч зрителей.
Подробно о самом событии URA.RU рассказывало в своей трансляции. «Русские Витязи» в очередной раз покорили своим выступлением пермяков. А самые яркие кадры фестиваля собраны в нашем репортаже.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!