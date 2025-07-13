Стало известно о состоянии снявшего «Экипаж» и «Гори, гори, моя звезда» Александра Митты

Советский российский режиссер, сценарист и актер Александр Митта более 11 дней находится в больнице. Об этом сообщил его помощник Геннадий Иванов.
«Он все еще в больнице. Еще не выписали», — сказал собеседник ТАСС.
Александру Митте этой весной исполнилось 92 года. В конце июня в СМИ распространилось сообщение, что артисту якобы стало плохо, ему вызвали скорую. Его сын Евгений и помощник тогда опровергли информацию об ухудшении здоровья режиссера. Затем появилась информация, что Александр Митта попал в больницу.
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