Стало известно о состоянии снявшего «Экипаж» и «Гори, гори, моя звезда» Александра Митты

Кинорежиссер Александр Митта 10 дней находится в больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Митта 10 дней находится в больнице
Александр Митта 10 дней находится в больнице Фото:

Советский российский режиссер, сценарист и актер Александр Митта более 11 дней находится в больнице. Об этом сообщил его помощник Геннадий Иванов.

«Он все еще в больнице. Еще не выписали», — сказал собеседник ТАСС.

Александру Митте этой весной исполнилось 92 года. В конце июня в СМИ распространилось сообщение, что артисту якобы стало плохо, ему вызвали скорую. Его сын Евгений и помощник тогда опровергли информацию об ухудшении здоровья режиссера. Затем появилась информация, что Александр Митта попал в больницу.

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Советский российский режиссер, сценарист и актер Александр Митта более 11 дней находится в больнице. Об этом сообщил его помощник Геннадий Иванов. «Он все еще в больнице. Еще не выписали», — сказал собеседник ТАСС. Александру Митте этой весной исполнилось 92 года. В конце июня в СМИ распространилось сообщение, что артисту якобы стало плохо, ему вызвали скорую. Его сын Евгений и помощник тогда опровергли информацию об ухудшении здоровья режиссера. Затем появилась информация, что Александр Митта попал в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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