В РФ предложили давать гражданским женам участников СВО право на наследство

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В России рекомендовали принять закон о возможности наследования гражданскими женами бойцов ВС РФ
В России рекомендовали принять закон о возможности наследования гражданскими женами бойцов ВС РФ Фото:

Власти решили предоставить гражданским женам погибших или пропавших без вести участников специальной военной операции (СВО) право на наследство и социальные льготы. С рекомендацией принять в первом чтении подобный законопроект выступил комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы.

«Законопроектом предлагается закрепить правовое регулирование в интересах членов семьи погибших военнослужащих, если у таких военнослужащих сложились незарегистрированные в установленном порядке брачные отношения (семья) до участия в специальной военной операции», — заявил Крашенинников. Пресс-релиз комитета есть в распоряжении «Ведомостей».

Согласно проекту закона, для получения выплат гражданская жена должна будет доказать в суде факт совместного проживания с погибшим военным не менее трех лет, либо не менее одного года, если у пары есть общий ребенок. После подтверждения этого статуса семья сможет рассчитывать на страховые выплаты, ежемесячные пособия, социальные льготы и право на наследование имущества погибшего.

В исключительных случаях, например при беременности или наличии поданного заявления в ЗАГС. Суд сможет признать отношения брачными даже при меньшем сроке совместного проживания.

Сообщается, что законопроект был внесен в Госдуму 30 января 2024 года после поручения президента России правительству подготовить меры поддержки вдов и гражданских супруг женщин, не состоявших в официальном браке с участниками СВО, но совместно проживавших, ведущих общее хозяйство или имеющих общих детей. В комитете отметили, что в целом концепция инициативы была поддержана, однако споры вызвали положения проекта о применении всех правовых последствий зарегистрированного брака к таким фактически сложившимся семьям военнослужащих.

Ранее вдовам участников СВО разрешили пользоваться автомобилями мужей. Госдума приняла во втором чтении законопроект, дающий супругам погибших участников спецоперации право пользоваться их автомобилями до вступления в наследство.

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Власти решили предоставить гражданским женам погибших или пропавших без вести участников специальной военной операции (СВО) право на наследство и социальные льготы. С рекомендацией принять в первом чтении подобный законопроект выступил комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы. «Законопроектом предлагается закрепить правовое регулирование в интересах членов семьи погибших военнослужащих, если у таких военнослужащих сложились незарегистрированные в установленном порядке брачные отношения (семья) до участия в специальной военной операции», — заявил Крашенинников. Пресс-релиз комитета есть в распоряжении «Ведомостей». Согласно проекту закона, для получения выплат гражданская жена должна будет доказать в суде факт совместного проживания с погибшим военным не менее трех лет, либо не менее одного года, если у пары есть общий ребенок. После подтверждения этого статуса семья сможет рассчитывать на страховые выплаты, ежемесячные пособия, социальные льготы и право на наследование имущества погибшего. В исключительных случаях, например при беременности или наличии поданного заявления в ЗАГС. Суд сможет признать отношения брачными даже при меньшем сроке совместного проживания. Сообщается, что законопроект был внесен в Госдуму 30 января 2024 года после поручения президента России правительству подготовить меры поддержки вдов и гражданских супруг женщин, не состоявших в официальном браке с участниками СВО, но совместно проживавших, ведущих общее хозяйство или имеющих общих детей. В комитете отметили, что в целом концепция инициативы была поддержана, однако споры вызвали положения проекта о применении всех правовых последствий зарегистрированного брака к таким фактически сложившимся семьям военнослужащих. Ранее вдовам участников СВО разрешили пользоваться автомобилями мужей. Госдума приняла во втором чтении законопроект, дающий супругам погибших участников спецоперации право пользоваться их автомобилями до вступления в наследство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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