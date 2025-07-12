Слухи не солгали: в пермском «Амкаре» все-таки сняли с должности главного тренера

Главный тренер ФК «Амкар Пермь» Андрей Блажко покинул свой пост. Об этом сообщил президент клуба Дмитрий Мартынов. Вместе с наставником из команды также уходят защитник Сергей Конаков и вратарь Владислав Васильев. Решение об изменениях было принято по итогам первого круга сезона, уточнили в руководстве.
По словам Мартынова, вопрос о дальнейшем сотрудничестве с Блажко обсуждался еще до старта чемпионата. «Во время встречи мне было обещано, что главный тренер сохранит костяк команды прошлого года, но, к сожалению, этого не случилось. Во время зимней паузы команду покинуло более 15 человек», — объяснил отставку президент «Амкара». Его заявление опубликовано на сайте клуба. Мартынов подчеркнул, что ответственность за спортивные результаты и внутренние процессы лежит на нем, а решение об уходе Блажко «не было спонтанным».
По мнению топ-менеджмента красно-черных, команда в нынешнем сезоне не смогла продемонстрировать цельную игру и стабильный стиль, что не позволило ей доминировать над соперниками. В клубе считают необходимым переформатирование состава и усиление всех линий. Уже достигнуты предварительные договоренности с потенциальными новичками, а также с кандидатом на пост главного тренера. Ожидается, что в летнее трансферное окно к команде присоединятся четыре–пять новых игроков.
URA.RU уже писало, что пермяки закрыли первую половину сезона уверенной победой над командой «Акрон-2» из Тольятти. ФК возглавил турнирную таблицу дивизиона «Б» второй лиги. Сразу после появились слухи об отставке главного тренера.
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