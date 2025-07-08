Пермский «Амкар» ответил на слухи об отставке главного тренера

Руководство пермского футбольного клуба «Амкар» не подтвердило информацию о готовящемся увольнении главного тренера Андрея Блажко. Пресс-служба команды заявила, что на данный момент никаких кадровых решений на этот счет.
«У руководства ФК и Андрея Блажко была договоренность о совместной работе до конца первого круга. Сейчас команда находится в отпуске до 14 июля, когда стартуют тренировочные сборы ко второй половине чемпионата. Все решения будут приняты ближе к началу сборов и своевременно озвучены», — написано в telegram-канале красно-черных.
Пермяки закрыли первую половину сезона уверенной победой над тольяттинской командой «Акрон-2». Клуб возглавил турнирную таблицу дивизиона «Б» второй лиги.
Блажко примкнул к «Амкару» в 2023 году. В прошлом году под его руководством клубу из Перми не удалось пробиться в дивизион «А». В итоге пост президента ФК покинул Валерий Чупраков. По данным источников из ближайшего окружения команды, новый руководитель клуба, экс-заместитель главы УФСБ по Пермскому краю Дмитрий Мартынов перед началом сезона 2025 года рассматривал возможность замены главного тренера, но из-за ограничений по времени не смог совершить задуманное.
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