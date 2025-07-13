В Курской области более девяти тысяч человек остались без света

В Курской области более девяти тысяч человек остались без света
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Хинштейн попросил прощения у жителей Курской области за перебои с электричеством
Хинштейн попросил прощения у жителей Курской области за перебои с электричеством Фото:

Более 9 тысяч человек остались без электричества в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Из-за ураганов, которые прошли по региону за последние двое суток, без электроэнергии остались больше 9 тысяч человек», — написал Хинштейн в telegram-канале. Он отметил, что больше всего пострадали жители Льгова и Льговского района.

Врио губернатора сообщил, что провел совещание по этому вопросу. Он извинился за сложившуюся в области ситуацию и пообещал восстановить электроснабжение как можно скорее.

Из-за сильных ливней без света также остались более 22 тысяч жителей Новгородской области. Врио губернатора Александр Дронов рассказал, что стихия нарушила электроснабжение в 477 населенных пунктах.

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Более 9 тысяч человек остались без электричества в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. «Из-за ураганов, которые прошли по региону за последние двое суток, без электроэнергии остались больше 9 тысяч человек», — написал Хинштейн в telegram-канале. Он отметил, что больше всего пострадали жители Льгова и Льговского района. Врио губернатора сообщил, что провел совещание по этому вопросу. Он извинился за сложившуюся в области ситуацию и пообещал восстановить электроснабжение как можно скорее. Из-за сильных ливней без света также остались более 22 тысяч жителей Новгородской области. Врио губернатора Александр Дронов рассказал, что стихия нарушила электроснабжение в 477 населенных пунктах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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