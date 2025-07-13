В Курской области более девяти тысяч человек остались без света

Более 9 тысяч человек остались без электричества в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Из-за ураганов, которые прошли по региону за последние двое суток, без электроэнергии остались больше 9 тысяч человек», — написал Хинштейн в telegram-канале. Он отметил, что больше всего пострадали жители Льгова и Льговского района.
Врио губернатора сообщил, что провел совещание по этому вопросу. Он извинился за сложившуюся в области ситуацию и пообещал восстановить электроснабжение как можно скорее.
Из-за сильных ливней без света также остались более 22 тысяч жителей Новгородской области. Врио губернатора Александр Дронов рассказал, что стихия нарушила электроснабжение в 477 населенных пунктах.
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