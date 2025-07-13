Более 22 тысяч жителей Новгородской области остались без электричества из-за сильных ливней и порывистого ветра. Об этом сообщил врио губернатора Александр Дронов. По его словам, стихия нарушила электроснабжение в 477 населенных пунктах.
В связи с массовыми отключениями в регионе с 11 июля был введен режим повышенной готовности. По словам очевидцев, за последние двое суток электричество давали лишь на полчаса. Когда его восстановят, тоже неизвестно. Подробнее о последствиях непогоды в Новгородской области — в материале URA.RU.
Перебои с электричеством в регионе
В ночь на 10 июля в районе улицы Якова Павлова из-за сильной грозы произошло возгорание на подстанции, это привело к временному отключению электроснабжения в нескольких районах Великого Новгорода. К вечеру следующего дня город был полностью подключен к электроснабжению, однако в области без электричества оставались более четырех тысяч человек в 179 населенных пунктах. В связи с этим с 11 июля в регионе был введен режим повышенной готовности. За сутки энергетики восстановили подачу электроэнергии для 17 тысяч жителей.
«Свыше 22 тысяч человек остались света»: последствия непогоды
По состоянию на утро 11 июля без электроснабжения оставались 109 населенных пунктов (1527 человек). Для устранения аварий были привлечены 59 бригад, включая специалистов из соседних регионов. Вечером того же дня произошло отключение подстанции «Савино», но через два часа электроснабжение по резервной схеме было восстановлено.
В ночь на 12 июля непогода вновь привела к массовым отключениям: без света остались свыше 22 тысяч человек в 477 населенных пунктах. Восстановительные работы до сих пор продолжаются, задействованы более 80 бригад и 77 единиц техники. Также ожидается прибытие дополнительных специалистов из других регионов.
Обстановка в Новгородской области на 13 июля
Дронов в своем telegram-канале сообщил, что на данный момент электроснабжение восстановлено для пяти тысяч человек. По состоянию на 12:00 по местному времени без электричества остаются жители 485 населенных пунктов в 18 муниципальных округах — в общей сложности это 18,9 тысяч человек. По данным регионального министерства ЖКХ и ТЭК, восстановлением энергоснабжения занимаются 72 бригады, включая 10, прибывших из других регионов.
«Второй день без света сидим»: комментарии очевидцев и жителей региона
Местный житель Андрей в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил, что уже вторые сутки люди сидят без света, а «электричество давали лишь на полчаса», поэтому «скоропортящиеся продукты пришлось срочно доесть». О сроках восстановления информации также пока нет: «Чего ждать — не знаем пока. Ничего не говорят».
Аналогичные жалобы поступают из других населенных пунктов. «Шолохово без электричества уже пятый час. Ждем хотя бы ответ на вопрос: когда?» — отмечают местные жители. По их словам, экстренные службы не могут дать четких разъяснений: «Держите в курсе, ибо ни аварийка, ни 112 ответов дать не могут». Из-за жары портятся продукты, в деревнях нет воды и связи. «Без света и воды ничего не сделать», — подчеркивают горожане.
По словам жителей региона, для приготовления еды они используют походные плитки, однако генераторов все равно не хватает. В «Россетях» пообещали восстановить энергоснабжение в течение дня, пока подключена только одна фаза, передает 360.ru.
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