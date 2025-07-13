Bild: на Украине с тревогой ждут заявление Трампа о России

Президент США Дональд Трамп обещал сделать значимое заявление касательно России, которое с нетерпением и тревогой ожидается в Киеве. Об этом сообщает BILD.
"Главный вопрос, который так важен для Украины и Европы, заключается в следующем: будет ли Трамп готов ввести совместные санкции? Аргумент против этого заключается в том, что его избиратели разобщены; многие не хотят экономических последствий, которые также могут угрожать США", — говорится в материале.
Выступление американского лидера запланировано на 14 июля. По информации источника издания в украинском правительстве, в Киеве надеются, что заявление Трампа затронет позицию президента России Владимира Путина в текущих переговорах.
Украинский чиновник выразил мнение, что усилия Киева могли убедить Трампа в том, что российская сторона не заинтересована в достижении мирного решения конфликта. «Переговоры с российской стороной ясно показали, что Путин не заинтересован в реальных переговорах», — поделился источник BILD.
В то же время, как отмечает немецкое издание, остается неясным, насколько жесткими могут быть действия Трампа в отношении России, включая возможность введения новых санкций. Пока президент США не дал конкретных обещаний на этот счет.
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