Bild: на Украине с тревогой ждут заявление Трампа о России

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Украина ждет выступления Трампа, которое состоится 14 июля 2025
Украина ждет выступления Трампа, которое состоится 14 июля 2025 Фото:

Президент США Дональд Трамп обещал сделать значимое заявление касательно России, которое с нетерпением и тревогой ожидается в Киеве. Об этом сообщает BILD.

"Главный вопрос, который так важен для Украины и Европы, заключается в следующем: будет ли Трамп готов ввести совместные санкции? Аргумент против этого заключается в том, что его избиратели разобщены; многие не хотят экономических последствий, которые также могут угрожать США", — говорится в материале.

Выступление американского лидера запланировано на 14 июля. По информации источника издания в украинском правительстве, в Киеве надеются, что заявление Трампа затронет позицию президента России Владимира Путина в текущих переговорах.

Украинский чиновник выразил мнение, что усилия Киева могли убедить Трампа в том, что российская сторона не заинтересована в достижении мирного решения конфликта. «Переговоры с российской стороной ясно показали, что Путин не заинтересован в реальных переговорах», — поделился источник BILD.

В то же время, как отмечает немецкое издание, остается неясным, насколько жесткими могут быть действия Трампа в отношении России, включая возможность введения новых санкций. Пока президент США не дал конкретных обещаний на этот счет.

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Президент США Дональд Трамп обещал сделать значимое заявление касательно России, которое с нетерпением и тревогой ожидается в Киеве. Об этом сообщает BILD. "Главный вопрос, который так важен для Украины и Европы, заключается в следующем: будет ли Трамп готов ввести совместные санкции? Аргумент против этого заключается в том, что его избиратели разобщены; многие не хотят экономических последствий, которые также могут угрожать США", — говорится в материале. Выступление американского лидера запланировано на 14 июля. По информации источника издания в украинском правительстве, в Киеве надеются, что заявление Трампа затронет позицию президента России Владимира Путина в текущих переговорах. Украинский чиновник выразил мнение, что усилия Киева могли убедить Трампа в том, что российская сторона не заинтересована в достижении мирного решения конфликта. «Переговоры с российской стороной ясно показали, что Путин не заинтересован в реальных переговорах», — поделился источник BILD. В то же время, как отмечает немецкое издание, остается неясным, насколько жесткими могут быть действия Трампа в отношении России, включая возможность введения новых санкций. Пока президент США не дал конкретных обещаний на этот счет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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