Увеличилось количество пострадавших после отравления в «Баден-Бадене»

После отравления хлоркой в «Баден-Бадене» за медицинской помощью обратилось еще пять сотрудников. Теперь общее количество пострадавших — 31. Об этом сообщает оперативный штаб под руководством министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой.
«В областной токсикоцентр доставлены 19 пациентов, из них 14 человек госпитализированы. Состояние 13 человек медики оценивают как легкой степени тяжести, один находится в состоянии средней степени тяжести. Еще 12 человек находятся на амбулаторном лечении», — сказано в обращении.
Как ранее сообщало URA.RU, утром 13 июля в комплексе при проведении плановых работ по обслуживанию оборудования в техническом помещении произошел случайный разлив обеззараживающего средства. «Следуя инструкциям, старший администратор смены, попросил гостей покинуть примыкающие помещения. Также по инструкции на место была вызвана скорая медицинская помощь, которая осмотрела и оказала помощь нескольким техническим специалистам», — комментировали представители «Баден-Бадена». Компания оказывают всю необходимую помощь следствию, дабы избежать повторения подобных ситуаций.
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