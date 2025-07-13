В Ленобласти пьяный мужчина открыл стрельбу по детям во дворе

Мужчина открыл огонь по детям в Ленобласти
В поселке Починок Ленинградской области мужчина открыл стрельбу из окна по детям, которые находились во дворе. Об этом сообщают очевидцы.
«Мужчина, явно пьяный, вылез в окно и начал стрелять из пневматики по детям, которые играли во дворе. На место вызвали правоохранительные органы. Дебошира задержали и увезли в отделение полиции», — сообщает Рен-ТВ.
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