13 июля 2025

В Ленобласти пьяный мужчина открыл стрельбу по детям во дворе

Мужчина из окна обстрелял детей во дворе Ленинградской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина открыл огонь по детям в Ленобласти
Мужчина открыл огонь по детям в Ленобласти Фото:

В поселке Починок Ленинградской области мужчина открыл стрельбу из окна по детям, которые находились во дворе. Об этом сообщают очевидцы. 

«Мужчина, явно пьяный, вылез в окно и начал стрелять из пневматики по детям, которые играли во дворе. На место вызвали правоохранительные органы. Дебошира задержали и увезли в отделение полиции», — сообщает Рен-ТВ.

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В поселке Починок Ленинградской области мужчина открыл стрельбу из окна по детям, которые находились во дворе. Об этом сообщают очевидцы.  «Мужчина, явно пьяный, вылез в окно и начал стрелять из пневматики по детям, которые играли во дворе. На место вызвали правоохранительные органы. Дебошира задержали и увезли в отделение полиции», — сообщает Рен-ТВ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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