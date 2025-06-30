В Люберцах задержан мужчина, устроивший стрельбу на детской площадке

В Люберцах сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил стрельбу из пневматического оружия на детской площадке по улице Кирова. Об этом сообщили в Главном управлении ведомства по Московской области.
«Сотрудники люберецкого отдела вневедомственной охраны пресекли противоправные действия гражданина, открывшего стрельбу из пневматического оружия в общественном месте», — говорится на сайте Росгвардии. По данным ведомства, стражи порядка получили сообщение о том, что на детской площадке неизвестный распивает спиртные напитки и стреляет в воздух из предмета, схожего с винтовкой.
Прибывшие на место происшествия росгвардейцы обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. У него при себе находилось пневматическое оружие. Нарушитель был задержан и доставлен в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
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