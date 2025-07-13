13 июля 2025
12 июля 2025

СК возбудил уголовное дело после массового отравления в «Баден-Бадене»

© Служба новостей «URA.RU»
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Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ
Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ Фото:

Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело после информации об отравлении работников в «Баден-Бадене». В настоящий момент общее число пострадавших — 31. Об этом рассказали в telegram-канале СК России по Свердловской области.

«В ходе расследования сотрудники СК России выясняют все обстоятельства инцидента. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, требуется интересующая следствие документация о работе термального комплекса, назначаются экспертизы, в том числе для выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших», — заявили в ведомстве.

Возбуждено дело по статье 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда. Максимальное наказание  — четыре года тюрьмы.

Как ранее сообщало URA.RU, утром 13 июля в комплексе при проведении плановых работ по обслуживанию оборудования в техническом помещении произошел случайный разлив обеззараживающего средства. «Следуя инструкциям, старший администратор смены, попросил гостей покинуть примыкающие помещения. Также по инструкции на место была вызвана скорая медицинская помощь, которая осмотрела и оказала помощь нескольким техническим специалистам», — комментировали представители «Баден-Бадена». Компания оказывают всю необходимую помощь следствию, дабы избежать повторения подобных ситуаций.

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Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело после информации об отравлении работников в «Баден-Бадене». В настоящий момент общее число пострадавших — 31. Об этом рассказали в telegram-канале СК России по Свердловской области. «В ходе расследования сотрудники СК России выясняют все обстоятельства инцидента. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, требуется интересующая следствие документация о работе термального комплекса, назначаются экспертизы, в том числе для выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших», — заявили в ведомстве. Возбуждено дело по статье 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда. Максимальное наказание  — четыре года тюрьмы. Как ранее сообщало URA.RU, утром 13 июля в комплексе при проведении плановых работ по обслуживанию оборудования в техническом помещении произошел случайный разлив обеззараживающего средства. «Следуя инструкциям, старший администратор смены, попросил гостей покинуть примыкающие помещения. Также по инструкции на место была вызвана скорая медицинская помощь, которая осмотрела и оказала помощь нескольким техническим специалистам», — комментировали представители «Баден-Бадена». Компания оказывают всю необходимую помощь следствию, дабы избежать повторения подобных ситуаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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