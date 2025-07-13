СК возбудил уголовное дело после массового отравления в «Баден-Бадене»

Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело после информации об отравлении работников в «Баден-Бадене». В настоящий момент общее число пострадавших — 31. Об этом рассказали в telegram-канале СК России по Свердловской области.
«В ходе расследования сотрудники СК России выясняют все обстоятельства инцидента. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, требуется интересующая следствие документация о работе термального комплекса, назначаются экспертизы, в том числе для выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших», — заявили в ведомстве.
Возбуждено дело по статье 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда. Максимальное наказание — четыре года тюрьмы.
Как ранее сообщало URA.RU, утром 13 июля в комплексе при проведении плановых работ по обслуживанию оборудования в техническом помещении произошел случайный разлив обеззараживающего средства. «Следуя инструкциям, старший администратор смены, попросил гостей покинуть примыкающие помещения. Также по инструкции на место была вызвана скорая медицинская помощь, которая осмотрела и оказала помощь нескольким техническим специалистам», — комментировали представители «Баден-Бадена». Компания оказывают всю необходимую помощь следствию, дабы избежать повторения подобных ситуаций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!