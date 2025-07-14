Сколько Галкин* заработает на своих концертах в Прибалтике

Юморист Максим Галкин (признан Минюстом иностранным агентом в РФ) сейчас находится в Латвии — туда звездная семья уезжает, чтобы Алле Пугачевой было комфортно — певица не выносит жару. Чтобы время не терять даром, шоумен также запланировал на август выступления. URA.RU посчитало, сколько может заработать Галкин на своих выступлениях в Прибалтике.
Всего у Галкина по плану девять концертов. Залы небольшие — порядка 800-1000 мест. Самый большой в Паланге — 2200 зрительских мест. Часть залов уже sold out (распроданы). В связи с этим например, в Цесисе запланирован дополнительный концерт: итого на два выступления продано 1600 билетов. В других городах билеты еще можно найти. Цены от €30 (2700 рублей) до €80 (7300 рублей). Но есть и по €120 (11 тысяч рублей).
Если брать средний показатель по цене билетов и количеству мест в залах на все эти девять концертов, выходит порядка €495 тысяч (более 45 млн рублей). Разумеется, еще надо учитывать аренду залов, зарплаты и сопутствующие расходы.
Для сравнения — только один новогодний корпоратив шоумена без политических шуток в том году обошелся бы заказчикам в €150 тысяч (более 13 млн рублей). Эта сумма резко выросла с 8 млн рублей. Особенностью такой ценовой политики является то, что она распространялась только на заказы из России. Однако, заказчики не сильно горят желанием поддерживать рублем иноагента, который на своих концертах в том числе высмеивал и россиян.
(* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)
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