Сколько Галкин* заработает на своих концертах в Прибалтике

Максим Галкин* заработает на прибалтийских концертах миллионы рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Юморист зарабатывает на русскоязычных зрителях
Юморист зарабатывает на русскоязычных зрителях Фото:

Юморист Максим Галкин (признан Минюстом иностранным агентом в РФ) сейчас находится в Латвии — туда звездная семья уезжает, чтобы Алле Пугачевой было комфортно — певица не выносит жару. Чтобы время не терять даром, шоумен также запланировал на август выступления. URA.RU посчитало, сколько может заработать Галкин на своих выступлениях в Прибалтике.

Всего у Галкина по плану девять концертов. Залы небольшие — порядка 800-1000 мест. Самый большой в Паланге — 2200 зрительских мест. Часть залов уже sold out (распроданы). В связи с этим например, в Цесисе запланирован дополнительный концерт: итого на два выступления продано 1600 билетов. В других городах билеты еще можно найти. Цены от €30 (2700 рублей) до €80 (7300 рублей). Но есть и по €120 (11 тысяч рублей).

Если брать средний показатель по цене билетов и количеству мест в залах на все эти девять концертов, выходит порядка €495 тысяч (более 45 млн рублей). Разумеется, еще надо учитывать аренду залов, зарплаты и сопутствующие расходы.

Для сравнения — только один новогодний корпоратив шоумена без политических шуток в том году обошелся бы заказчикам в €150 тысяч (более 13 млн рублей). Эта сумма резко выросла с 8 млн рублей. Особенностью такой ценовой политики является то, что она распространялась только на заказы из России. Однако, заказчики не сильно горят желанием поддерживать рублем иноагента, который на своих концертах в том числе высмеивал и россиян.

(* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)

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Юморист Максим Галкин (признан Минюстом иностранным агентом в РФ) сейчас находится в Латвии — туда звездная семья уезжает, чтобы Алле Пугачевой было комфортно — певица не выносит жару. Чтобы время не терять даром, шоумен также запланировал на август выступления. URA.RU посчитало, сколько может заработать Галкин на своих выступлениях в Прибалтике. Всего у Галкина по плану девять концертов. Залы небольшие — порядка 800-1000 мест. Самый большой в Паланге — 2200 зрительских мест. Часть залов уже sold out (распроданы). В связи с этим например, в Цесисе запланирован дополнительный концерт: итого на два выступления продано 1600 билетов. В других городах билеты еще можно найти. Цены от €30 (2700 рублей) до €80 (7300 рублей). Но есть и по €120 (11 тысяч рублей). Если брать средний показатель по цене билетов и количеству мест в залах на все эти девять концертов, выходит порядка €495 тысяч (более 45 млн рублей). Разумеется, еще надо учитывать аренду залов, зарплаты и сопутствующие расходы. Для сравнения — только один новогодний корпоратив шоумена без политических шуток в том году обошелся бы заказчикам в €150 тысяч (более 13 млн рублей). Эта сумма резко выросла  с 8 млн рублей. Особенностью такой ценовой политики является то, что она распространялась только на заказы из России. Однако, заказчики не сильно горят желанием поддерживать рублем иноагента, который на своих концертах в том числе высмеивал и россиян. (* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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