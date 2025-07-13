13 июля 2025

Два корабля столкнулись в Петербурге, пострадал ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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При развороте в корабль врезалось другое судно
При развороте в корабль врезалось другое судно Фото:

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства столкновения двух маломерных судов в акватории реки Фонтанки, в котором получил травмы ребенок. По факту инцидента проводится доследственная проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации кораблей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. 

«Инцидент произошел во время маневра одного из судов: во время разворота в него врезалось другое маломерное судно. В результате столкновения несовершеннолетний пассажир получил травму ноги. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшему была оказана необходимая помощь на месте», — сообщили в управлении.

В ведомстве также отметили, что в настоящий момент организован комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося. Предстоит детально установить причины происшествия.

Как сообщало URA.RU ранее, сильный шторм 4 июля привел к подтоплениям набережных и отключениям электричества в Санкт-Петербурге. В частности, уровень воды в Фонтанке подобрался к автомобилям, припаркованным на набережной.

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В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства столкновения двух маломерных судов в акватории реки Фонтанки, в котором получил травмы ребенок. По факту инцидента проводится доследственная проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации кораблей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.  «Инцидент произошел во время маневра одного из судов: во время разворота в него врезалось другое маломерное судно. В результате столкновения несовершеннолетний пассажир получил травму ноги. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшему была оказана необходимая помощь на месте», — сообщили в управлении. В ведомстве также отметили, что в настоящий момент организован комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося. Предстоит детально установить причины происшествия. Как сообщало URA.RU ранее, сильный шторм 4 июля привел к подтоплениям набережных и отключениям электричества в Санкт-Петербурге. В частности, уровень воды в Фонтанке подобрался к автомобилям, припаркованным на набережной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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