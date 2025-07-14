СМИ раскрыли имя самого богатого российского артиста

Самым богатым российским артистом в 2025 году оказался легендарный певец и композитор Юрий Антонов. На фоне обсуждений о доходах Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Григория Лепса и других звезд, именно 80-летний Антонов был назван обладателем наибольшего состояния среди артистов страны.
По данным 7дней.ru, народный артист России Юрий Антонов, несмотря на возраст, остается востребованной звездой. Он редко выступает, выбирая только самые престижные мероприятия, такие как фестиваль «Славянский базар в Витебске», где стал почетным гостем. В отличие от многих коллег, Антонов не делает ставку на публичность и роскошные показы. Основной источник его дохода — авторские права на многочисленные хиты, которые продолжают звучать на радио и телевидении.
Музыкант владеет собственной студией, где пишет музыку, и живет в Подмосковье в просторном доме с обширными угодьями. Антонов известен своей любовью к животным. В его доме содержится настоящий зоопарк: десятки кошек, собак, белок, уток, павлинов и фазанов. На содержание питомцев артист тратит значительные суммы, но считает это важной частью своей жизни. Жены у него нет, а взрослые дети живут отдельно.
Еще недавно самой обеспеченной звездой считалась Алла Пугачева, однако в последние годы ее финансовое положение изменилось. Примадонна живет за границей и, по информации СМИ, вынуждена экономить. Другие известные артисты — Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Надежда Кадышева — также не смогли обойти Антонова по уровню доходов.
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