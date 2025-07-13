Огромный котлован из-за которого потрескалась земля в Екатеринбурге, засыплют

В Екатеринбурге застройщик «Атомстройкомплекс» засыплет котлован на улице Раевского, 4, после раскопок которого детская площадка и территория возле дома покрылась глубокими трещинами. Документ есть в распоряжении URA.RU.
«Сообщаю о готовности в кратчайшие сроки приступить к восстановлению благоустройства дворовой территории по адресу улица Раевского, 4. Прошу оказать содействие в получении допуска от жителей и УК дома к выполнению данных восстановительных работ», — говорится в документе.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к застройщику. Ответ ожидается.
Ранее замглавы города Рустам Галямов направил письмо застройщику, в котором потребовал предоставить соответствующую документацию о работах. А также попросил прекратить забивать сваи, а затем засыпать котлован.
Днем 9 июля жители дома на улице Раевского, 4 сообщили о трещинах в земле и асфальте после начала строительных работ, опасаясь за свою безопасность. Следственным комитетом РФ по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность).
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