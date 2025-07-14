В ЕС жестко раскритиковали политику Трампа

ЕС и США будут не в выгодном положении после введения пошлин в 30% на европейские товары. Об этом заявил шведский министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Беньямин Доуса.
«Это печально, мы все окажемся в проигрыше. Но самую высокую цену заплатят американские компании и потребители», — заявил Доуса в эфире на сайте Еврокомиссии. Помимо этого он добавил, что Европа и США всегда пытались найти согласованное решение, но Белый дом все равно идет по этому пути. По его словам, он не исключает возможность того, что президент США Дональд Трамп втянет Европейский Союз в торговую войну.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа 2025 года 30-процентных тарифов на все товары из Европейского союза и Мексики. По заявлению Белого дома, эти меры направлены на сокращение торгового дефицита с ЕС и борьбу с фентаниловым кризисом, который, по мнению Вашингтона, связан с деятельностью мексиканских картелей.
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