Песков отреагировал на приезд спецпосланника США Келлога в Киев

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог прибыл 14 июля в Киев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что какие-либо ожидания от этого визита, в первую очередь, должны быть у украинской стороны и самого американского посланника.
«В первую очередь, ожидания должны быть у самого Келлога и украинских собеседников. Для нас важно, что Келлог, как представитель команды Трампа, продолжит усилия по посредничеству в рамках российско-украинского конфликта», — подчеркнул Песков в ходе конференц-колла.
Поездка Кита Келлога на Украину была организована после того, как американский лидер пообещал представить план военной помощи киевским властям. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что он планирует обсудить со спецпосланником Штатов вопросы оружейных поставок, обороны, безопасности, введения новых санкций и украино-американского сотрудничества.
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