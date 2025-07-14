Фигуранты дела о захвате заложников в СИЗО Ростова признали вину

Четверо обвиняемых по делу о захвате заложников в следственном изоляторе №1 Ростова-на-Дону летом 2024 года полностью признали свою вину в ходе заседания Южного окружного военного суда. Еще один фигурант заявил о частичном признании вины. Об этом сообщили журналисты из зала суда.
В ходе слушания прокурор огласил обвинительное заключение, после чего судья задал подсудимым вопрос о признании вины. «Да», — ответили Даниил Камнев, Рамзан Албеков, Магомед Алханов и Малик Гандалоев (все внесены в список террористов и экстремистов). Пятый обвиняемый, Адам Кодзоев (внесен в перечень экстремистов и террористов), сообщил, что признает вину «частично», однако не уточнил детали, передает РИА Новости.
По данным следствия, инцидент произошел в июне 2024 года. Фигуранты дела, находясь под стражей в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, покинули камеры без разрешения и захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Еще четверо сотрудников получили телесные повреждения. В результате спецоперации пять участников организованной группы были ликвидированы, еще пятерых задержали.
Следствие утверждает, что обвиняемые являются приверженцами запрещенной в России террористической организации. Им предъявлены обвинения по статьям о попытке побега, захвате заложников, дезорганизации деятельности изолятора, участии в террористической организации, покушении на теракт и подготовке к участию в незаконном вооруженном формировании.
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