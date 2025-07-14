В Кремле отреагировали на желание графа Шереметьева вернуться в Россию

Российское посольство в Париже направило в Москву письмо графа Пьера Шереметьева президенту России Владимиру Путину. В своем обращении Шереметьев заявил о желании переселиться в Россию. В Кремле письмо изучили и заявили, что приветствуют его решение. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Действительно, наше министерство иностранных дел информировало о том, что было такое обращение господина Шереметьева. Мы получили эту информацию. Ну, в порядке или не в порядке, это, наверное, не нам судить. Наш соотечественник. Изъявил такое желание. И, конечно, это можно только приветствовать», — заявил представитель Кремля в беседе с журналистами.
Российское посольство во Франции направило в Москву письмо графа Пьера Шереметева, в котором он обращается к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь вернуться в Россию. В посольстве отметили, что поддерживают постоянный контакт с Шереметевым, который внес существенный вклад в развитие и укрепление культурных связей между Россией и Францией. В частности, в течение многих лет граф возглавлял Русскую консерваторию имени Сергея Рахманинова, расположенную в Париже.
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