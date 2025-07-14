Балтика стала регионом, где царит атмосфера напряженности. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что Эстония провела боевые стрельбы из американского оружия в трехстах километрах от Санкт-Петербурга.
«Разумеется, Балтика сейчас, благодаря весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы, — регион, где, можно сказать, царит атмосфера напряженности. Россия — это балтийское государство, и Россия намерена твердо отстаивать свои законные интересы в этом регионе. Но то, что многие страны занимаются там провокационными действиями, это тоже является совершенно очевидной реальностью», — заявил Песков.
Эстония 11 июля впервые провела боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Это произошло на острове Сааремаа, в трехстах километрах от Санкт-Петербурга. Столько же составляет максимальная дальность стрельбы этой американской РСЗО.
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