В Кремле отреагировали на внезапные учения в Эстонии

Песков: Балтика стала регионом, где царит атмосфера напряженности
© Служба новостей «URA.RU»
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На Балтике царит атмосфера напряженности из-за агрессивной политики европейских стран, заявил Дмитрий Песков
На Балтике царит атмосфера напряженности из-за агрессивной политики европейских стран, заявил Дмитрий Песков Фото:

Балтика стала регионом, где царит атмосфера напряженности. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что Эстония провела боевые стрельбы из американского оружия в трехстах километрах от Санкт-Петербурга.

«Разумеется, Балтика сейчас, благодаря весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы, — регион, где, можно сказать, царит атмосфера напряженности. Россия — это балтийское государство, и Россия намерена твердо отстаивать свои законные интересы в этом регионе. Но то, что многие страны занимаются там провокационными действиями, это тоже является совершенно очевидной реальностью», — заявил Песков.

Эстония 11 июля впервые провела боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Это произошло на острове Сааремаа, в трехстах километрах от Санкт-Петербурга. Столько же составляет максимальная дальность стрельбы этой американской РСЗО.

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Балтика стала регионом, где царит атмосфера напряженности. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что Эстония провела боевые стрельбы из американского оружия в трехстах километрах от Санкт-Петербурга. «Разумеется, Балтика сейчас, благодаря весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы, — регион, где, можно сказать, царит атмосфера напряженности. Россия — это балтийское государство, и Россия намерена твердо отстаивать свои законные интересы в этом регионе. Но то, что многие страны занимаются там провокационными действиями, это тоже является совершенно очевидной реальностью», — заявил Песков. Эстония 11 июля впервые провела боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Это произошло на острове Сааремаа, в трехстах километрах от Санкт-Петербурга. Столько же составляет максимальная дальность стрельбы этой американской РСЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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