ВС РФ теперь контролируют больше территорий Запорожья и ДНР: карта СВО на 14 июля

Минобороны РФ сообщило, что военные установили контроль над населенным пунктом Малиновка в Запорожской области. На направлении, по данным военкоров, сейчас идет штурм украинской обороны в районе Степное — Щербаки.
Кроме того, противник накануне нанес удар по критически важному для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) объекту — специализированному учебно-тренировочному центру. Атака происходила с использованием трех беспилотников. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Продвижение ВС РФ на фронте: освобождены села Малиновка и Маяк
Российские военные установили контроль над населенными пунктами Малиновка в Запорожской области и Маяк в Донецкой Народной Республике. По данным оборонного ведомства, операцию в Пологовском районе под Запорожьем выполнили подразделения группировки «Восток», активную огневую поддержку штурмовикам соединения оказывали расчеты артиллерии и операторы ударных дронов. В разных районах села установлены российские триколоры, передает telegram-канал «Два майора».
При этом операцию в ДНР завершили бойцы группировки «Центр». Отмечается, что поселок в Добропольском районе расположен в 17 километрах к северо-востоку от Покровска (Красноармейска).
Запорожское направление
Удары армии Украины по учебно-тренировочному центру на ЗАЭС
Украинская армия атаковала тремя дронами специализированный учебно-тренировочный центр ЗАЭС. По данным представителей станции, объект не получил значительных повреждений, возгораний не зафиксировано. Место удара находилось на расстоянии примерно 250–300 метров от первого энергоблока АЭС. Сейчас специалисты оценивают масштаб нанесенного станции ущерба и продолжают изучать все обстоятельства произошедшего. Работа АЭС осуществляется в штатном режиме, соблюдаются все установленные нормы безопасности.
Также в официальном заявлении пресс-службы станции говорится, что тренировочный центр является уникальным. В нем располагается единственный в мире полномасштабный тренажерный реакторный зал, имеющий ключевое значение для подготовки сотрудников станции.
Сводки военкоров по обстановке на участке фронта
Бои за контроль над подступами к населенному пункту Плавни продолжаются. Одновременно российские войска ведут наступление на позиции ВСУ на участке между Степным и Щербаками, передает telegram-канал WarGonzo.
Харьковское направление
ВС РФ наращивают наступление в районе Купянска. На северном участке фронта подразделения военных продвинулись западнее Мелового, стремясь рассечь оборону противника в направлении Большого Бурлука. По данным военкоров, ВСУ сейчас отводят свои подразделения к линии, проходящей через Хатнее и Амбарное.
Южно-донецкое направление
Российские военные продолжают наступать на южно-донецком участке. В районе населенного пункта Мирное (Карла Маркса), где на протяжении последней недели велись ожесточенные бои, достигнуты определенные тактические успехи.
Покровское направление
Подразделения ВС РФ завершили операцию по зачистке села Грушевское, находящегося в непосредственной близости от ранее взятых под контроль населенных пунктов — Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное. Кроме того, российские штурмовики вошли в село Новохатское и продвинулись к его западным окраинам.
Сумское направление
Взрывы в Сумской области
В городе Сумы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги произошел взрыв. Других подробностей об инциденте не приводится. Аналогичная ситуация зафиксирована и в Харьковской области, что подтверждается данными онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Сводка по ситуации на участке фронта
В районе Андреевки не утихают ожесточенные бои. Российские военные применяют авиационные бомбы для поражения позиций противника, укрывающегося в лесных массивах вблизи этого населенного пункта. Кроме того, подразделения ВС РФ ведут наступательные операции в районе Юнаковки.
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