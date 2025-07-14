У несостоявшегося челябинского депутата Евтеева арестовали активы шести фирм

На активы шести компаний снявшего свою кандидатуру с выборов в челябинское ЗСО Сергея Евтеева приставы наложили арест. Информация об этом содержится в базе Сбис.
«Евтеев является учредителем либо соучредителем четырех компаний — ООО „Уралтранскомплект“, ООО „АРБАТ-СИТИ“, ООО ЮТК и ООО „Транс-Альянс“. Также он является директором ООО „Уралтранскомплект“, ООО „Арбат-Сити“, ООО „Бизнес-Актив“ и ООО „Бизнес-Сити“. На счета всех этих компаний наложен арест», — свидетельствует Сбис.
Евтеев является бизнесменом, близким к экс-владельцу «Южуралзолота» Константину Струкову. Решение о национализации ЮГК принял 11 июля Советский районный суд Челябинска. Иск подала Генпрокуратура РФ. На счета холдинга, а также на счета Струкова и Евтеева наложен арест.
Евтеев, выдвинувшийся в депутаты заксобрания региона по округу Струкова от «Единой России», снялся с выборов. В округ входит город Пласт, где находятся основные предприятия холдинга «Южуралзолото». До этого округ в ЗСО на протяжении 25 лет представлял сам Струков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!