У несостоявшегося челябинского депутата Евтеева арестовали активы шести фирм

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Суд арестовал активы Константина Струкова и Сергея Евтеева
Суд арестовал активы Константина Струкова и Сергея Евтеева Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

На активы шести компаний снявшего свою кандидатуру с выборов в челябинское ЗСО Сергея Евтеева приставы наложили арест. Информация об этом содержится в базе Сбис.

«Евтеев является учредителем либо соучредителем четырех компаний — ООО „Уралтранскомплект“, ООО „АРБАТ-СИТИ“, ООО ЮТК и ООО „Транс-Альянс“. Также он является директором ООО „Уралтранскомплект“, ООО „Арбат-Сити“, ООО „Бизнес-Актив“ и ООО „Бизнес-Сити“. На счета всех этих компаний наложен арест», — свидетельствует Сбис.

Евтеев является бизнесменом, близким к экс-владельцу «Южуралзолота» Константину Струкову. Решение о национализации ЮГК принял 11 июля Советский районный суд Челябинска. Иск подала Генпрокуратура РФ. На счета холдинга, а также на счета Струкова и Евтеева наложен арест.

Евтеев, выдвинувшийся в депутаты заксобрания региона по округу Струкова от «Единой России», снялся с выборов. В округ входит город Пласт, где находятся основные предприятия холдинга «Южуралзолото». До этого округ в ЗСО на протяжении 25 лет представлял сам Струков.

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На активы шести компаний снявшего свою кандидатуру с выборов в челябинское ЗСО Сергея Евтеева приставы наложили арест. Информация об этом содержится в базе Сбис. «Евтеев является учредителем либо соучредителем четырех компаний — ООО „Уралтранскомплект“, ООО „АРБАТ-СИТИ“, ООО ЮТК и ООО „Транс-Альянс“. Также он является директором ООО „Уралтранскомплект“, ООО „Арбат-Сити“, ООО „Бизнес-Актив“ и ООО „Бизнес-Сити“. На счета всех этих компаний наложен арест», — свидетельствует Сбис. Евтеев является бизнесменом, близким к экс-владельцу «Южуралзолота» Константину Струкову. Решение о национализации ЮГК принял 11 июля Советский районный суд Челябинска. Иск подала Генпрокуратура РФ. На счета холдинга, а также на счета Струкова и Евтеева наложен арест. Евтеев, выдвинувшийся в депутаты заксобрания региона по округу Струкова от «Единой России», снялся с выборов. В округ входит город Пласт, где находятся основные предприятия холдинга «Южуралзолото». До этого округ в ЗСО на протяжении 25 лет представлял сам Струков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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