Сланцы спасли людей в Тульской области от удара молнии

В Тульской области сланцы спасли отдыхающих от удара молнии. На пляже Бунырево инцидент унес жизни трех человек.
«Сланцы спасли от гибели несколько человек, находившихся на пляже в Тульской области во время удара молнии», — пишет telegram-канал Baza. Обувь из диэлектрических материалов, таких как резина, способна частично изолировать человека от земли, снижая риск прохождения через тело опасного тока.
Ранее молния ударила в песок на пляже в Бунырево, где отдыхали люди. Электрический разряд распространился по влажной поверхности. Трое отдыхающих, находившихся на пляже без обуви, скончались на месте. Пострадали еще четыре человека. Одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии, она переведена в реанимацию. еще двое пострадавших госпитализированы в кардиологическое отделение, передает источник РИА Новости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.