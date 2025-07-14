Сланцы спасли людей в Тульской области от удара молнии

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Обувь из резины способна частично изолировать человека от земли
Обувь из резины способна частично изолировать человека от земли Фото:

В Тульской области сланцы спасли отдыхающих от удара молнии. На пляже Бунырево инцидент унес жизни трех человек.

«Сланцы спасли от гибели несколько человек, находившихся на пляже в Тульской области во время удара молнии», — пишет telegram-канал Baza. Обувь из диэлектрических материалов, таких как резина, способна частично изолировать человека от земли, снижая риск прохождения через тело опасного тока.

Ранее молния ударила в песок на пляже в Бунырево, где отдыхали люди. Электрический разряд распространился по влажной поверхности. Трое отдыхающих, находившихся на пляже без обуви, скончались на месте. Пострадали еще четыре человека. Одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии, она переведена в реанимацию. еще двое пострадавших госпитализированы в кардиологическое отделение, передает источник РИА Новости.

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В Тульской области сланцы спасли отдыхающих от удара молнии. На пляже Бунырево инцидент унес жизни трех человек. «Сланцы спасли от гибели несколько человек, находившихся на пляже в Тульской области во время удара молнии», — пишет telegram-канал Baza. Обувь из диэлектрических материалов, таких как резина, способна частично изолировать человека от земли, снижая риск прохождения через тело опасного тока. Ранее молния ударила в песок на пляже в Бунырево, где отдыхали люди. Электрический разряд распространился по влажной поверхности. Трое отдыхающих, находившихся на пляже без обуви, скончались на месте. Пострадали еще четыре человека. Одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии, она переведена в реанимацию. еще двое пострадавших госпитализированы в кардиологическое отделение, передает источник РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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