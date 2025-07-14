В США рассказали об оружии, которое Трамп планирует поставить Украине

США планируют отправить Украине крылатые ракеты JASSM
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Возможна отправка крылатых ракет JASSM (на фото), которыми будут оснащены истребители F-16, сообщает Military Watch Magazine
Возможна отправка крылатых ракет JASSM (на фото), которыми будут оснащены истребители F-16, сообщает Military Watch Magazine Фото:

Администрация президента США Дональда Трампа думает над тем, чтобы отправить крылатые ракеты JASSM ВСУ. Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine.

«Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выдачи разрешения на  поставку первых крылатых ракет воздушного базирования JASSM Вооруженным силам Украины», — написано в материале. Сообщается, что данными ракетами будет оснащен растущий парк истребителей F-16.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует 14 июля обнародовать новый план по поставкам вооружения Украине, в который, по данным источников портала Axios, могут войти ракеты большой дальности и другие наступательные системы. Также обсуждается инициатива, согласно которой европейские страны оплатят поставки американского оружия, а этот вопрос будет поднят на встрече Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте. Ранее Трамп уже заявлял о намерении передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot.

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Администрация президента США Дональда Трампа думает над тем, чтобы отправить крылатые ракеты JASSM ВСУ. Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine. «Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выдачи разрешения на  поставку первых крылатых ракет воздушного базирования JASSM Вооруженным силам Украины», — написано в материале. Сообщается, что данными ракетами будет оснащен растущий парк истребителей F-16. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует 14 июля обнародовать новый план по поставкам вооружения Украине, в который, по данным источников портала Axios, могут войти ракеты большой дальности и другие наступательные системы. Также обсуждается инициатива, согласно которой европейские страны оплатят поставки американского оружия, а этот вопрос будет поднят на встрече Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте. Ранее Трамп уже заявлял о намерении передать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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