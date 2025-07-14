Организаторы фестиваля на Тургояке извинились за эвакуацию машины многодетной матери

Организаторы фестиваля на Тургояке извинились перед многодетной матерью
© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуированный автомобиль многодетной матери мог помешать проезду экстренных служб
Эвакуированный автомобиль многодетной матери мог помешать проезду экстренных служб Фото:

Организаторы международного спортивного фестиваля на озере Тургояк (Челябинская область) принесли извинения за инцидент с эвакуацией автомобиля многодетной матери. Они также уточнили, что женщина оставила машину в зоне, где парковка была запрещена, хотя для гостей работала бесплатная парковка в 1,5 километрах от места проведения.

«Парковка в этом месте создает препятствия для проезда транспорта экстренных служб. В связи с этим на указанном участке дежурили экипажи ДПС и эвакуаторы для предотвращения нарушений», — объяснили в «Тургояк-территория спорта», передает издание «74.ру».

По словам организаторов, информация о том, где можно парковать авто доводилась до гостей. Также они уточнили, что на бесплатной парковке были свободные места даже после начала соревнований.

Ранее URA.RU сообщало, что в соцсетях появилась жалоба многодетной матери из Магнитогорска, которая приехала на фестиваль с пятью детьми. По ее словам, платных парковочных мест не было, и ей пришлось оставить машину у леса, после чего ее автомобиль эвакуировали. Женщина утверждала, что была готова оплатить штраф на месте. В ГАИ опровергли часть заявлений, уточнив, что хозяйка автомобиля подошла, когда эвакуатор уже уезжал, и не оспаривала действия инспекторов.

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Организаторы международного спортивного фестиваля на озере Тургояк (Челябинская область) принесли извинения за инцидент с эвакуацией автомобиля многодетной матери. Они также уточнили, что женщина оставила машину в зоне, где парковка была запрещена, хотя для гостей работала бесплатная парковка в 1,5 километрах от места проведения. «Парковка в этом месте создает препятствия для проезда транспорта экстренных служб. В связи с этим на указанном участке дежурили экипажи ДПС и эвакуаторы для предотвращения нарушений», — объяснили в «Тургояк-территория спорта», передает издание «74.ру». По словам организаторов, информация о том, где можно парковать авто доводилась до гостей. Также они уточнили, что на бесплатной парковке были свободные места даже после начала соревнований. Ранее URA.RU сообщало, что в соцсетях появилась жалоба многодетной матери из Магнитогорска, которая приехала на фестиваль с пятью детьми. По ее словам, платных парковочных мест не было, и ей пришлось оставить машину у леса, после чего ее автомобиль эвакуировали. Женщина утверждала, что была готова оплатить штраф на месте. В ГАИ опровергли часть заявлений, уточнив, что хозяйка автомобиля подошла, когда эвакуатор уже уезжал, и не оспаривала действия инспекторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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