Трамп оценил шансы введения 500% пошлин против России

Трамп не уверен в необходимости пошлин в размере 500% против РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп не уверен в необходимости новых санкций против России
Трамп не уверен в необходимости новых санкций против России Фото:
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Президент США Дональд Трамп усомнился в целесообразности введения 500-процентных пошлин на товары из России и стран-партнеров. Об этом он сообщил в интервью одному из американских телеканалов.

Глава Штатов отметил, что новый законопроект США о введении пошлин в размере 500% в отношении России и ее союзников лишен практического смысла, пишет Fox News. По словам политика, принятые раньше ограничения уже значительно повлияли на экономику РФ.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков отметил, что одобрение в США законопроекта, предусматривающего введение 500-процентных пошлин для компаний, приобретающих российскую нефть, приведет к серьезному ущербу для экономических и торговых интересов самих Штатов. По мнению сенатора, подобная мера способна спровоцировать рост мировых цен на нефть до уровня 100 долларов за баррель, что негативно отразится и на американской экономике, пишет RT.

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Президент США Дональд Трамп усомнился в целесообразности введения 500-процентных пошлин на товары из России и стран-партнеров. Об этом он сообщил в интервью одному из американских телеканалов. Глава Штатов отметил, что новый законопроект США о введении пошлин в размере 500% в отношении России и ее союзников лишен практического смысла, пишет Fox News. По словам политика, принятые раньше ограничения уже значительно повлияли на экономику РФ. Ранее российский сенатор Алексей Пушков отметил, что одобрение в США законопроекта, предусматривающего введение 500-процентных пошлин для компаний, приобретающих российскую нефть, приведет к серьезному ущербу для экономических и торговых интересов самих Штатов. По мнению сенатора, подобная мера способна спровоцировать рост мировых цен на нефть до уровня 100 долларов за баррель, что негативно отразится и на американской экономике, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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