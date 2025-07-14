Трамп оценил шансы введения 500% пошлин против России

Президент США Дональд Трамп усомнился в целесообразности введения 500-процентных пошлин на товары из России и стран-партнеров. Об этом он сообщил в интервью одному из американских телеканалов.
Глава Штатов отметил, что новый законопроект США о введении пошлин в размере 500% в отношении России и ее союзников лишен практического смысла, пишет Fox News. По словам политика, принятые раньше ограничения уже значительно повлияли на экономику РФ.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков отметил, что одобрение в США законопроекта, предусматривающего введение 500-процентных пошлин для компаний, приобретающих российскую нефть, приведет к серьезному ущербу для экономических и торговых интересов самих Штатов. По мнению сенатора, подобная мера способна спровоцировать рост мировых цен на нефть до уровня 100 долларов за баррель, что негативно отразится и на американской экономике, пишет RT.
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