Политолог Суздальцев кратко изложил суть «важного» заявления Трампа о России

Президент США Дональд Трамп не сделал никакого важного заявления по России на сегодняшней конференции, которое он анонсировал на прошлой неделе. Об этом URA.RU сообщил политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
«Они (заявления — прим. URA.RU) оказались очень системными. То есть он (Трамп — прим. URA.RU) ведь не выступил, как положено главе государства, который поднимается к трибуне и говорит конкретные какие-то свои планы или действия», — отметил Суздальцев в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Политолог подчеркнул, что на мероприятии заявления Трампа были скорее ситуативными. По оценке эксперта, президент США не стал объявлять о новых мерах против России и ограничился лишь снятием вопроса о 500% пошлинах для нефтяных партнеров России. Кроме того, Трамп предложил сторонам конфликта новый срок — 50 дней для достижения договоренностей между Россией и Украиной, однако не проявил настойчивости в этом вопросе. «И ничего определенного он не говорит, то есть как мы ожидали жесткое заявление, ... он не говорил, оно не произошло», — подчеркнул Суздальцев.
Ранее в понедельник, 14 июля, президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести дополнительные импортные пошлины в размере 100% на товары из России, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс в разрешении конфликта на Украине. Как отметил американский лидер, эти меры могут быть реализованы, если соответствующее соглашение по Украине не будет заключено в течение 50 дней.
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