У мигрантов начнут забирать часть с каждой зарплаты в пользу россиян

Российскому правительству поступило предложение установить для трудовых мигрантов налоговую ставку в размере 5,1% от их заработной платы. Полученные средства планируется направить на адаптацию мигрантов к жизни в России.
«Соответствующее обращение Института социально-экономического анализа и программ развития направлено в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. Размер предлагаемого налога соответствует выплатам на обязательное медицинское страхование в структуре Единого социального налога», — пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
Средства, поступающие от данных отчислений, предполагается направлять на финансирование образовательных проектов, включая изучение русского языка и основ законодательства, а также на проведение культурно-просветительских инициатив, способствующих знакомству с традициями, историей и светскими нормами российского общества. Дополнительно ресурсы планируется использовать для реализации программ социальной адаптации, чтобы мигранты вливались в общество без ущемления интересов местного населения — россиян.
В России также обсуждается возможность введения новых государственных сборов для иностранных граждан, приезжающих на работу. Согласно проекту, за выдачу или переоформление патента для работы мигрантам из безвизовых стран придется заплатить 4200 рублей. Также предлагается обязать приезжих работников предъявлять при пересечении границы с Россией медицинскую страховку с результатами анализов, в том числе тестом на ВИЧ, пишет RT.
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