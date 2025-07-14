В России могут ввести дополнительные пошлины для мигрантов

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Введение дополнительных пошлин позволит усилить контроль за мигрантами
Введение дополнительных пошлин позволит усилить контроль за мигрантами Фото:

В России рассматриваются дополнительные государственные пошлины для мигрантов, прибывающих в страну с целью трудоустройства. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«На этой неделе приступим к рассмотрению законопроектов, которыми вводятся дополнительные государственные пошлины для мигрантов», — написал Володин в своем telegram-канале. Согласно проекту, за выдачу или переоформление патента для работы мигрантам из безвизовых стран предлагается установить пошлину в размере 4 200 рублей. Такая же сумма будет взиматься за продление срока действия разрешения на работу для мигрантов из визовых стран. За выдачу дубликата патента или разрешения на работу, а также за внесение в них изменений, планируется установить пошлину в 2 100 рублей.

Кроме того, законопроекты предусматривают введение или увеличение пошлин за ряд других процедур. В частности, речь идет о постановке на учет по месту пребывания, регистрации по месту жительства, продлении срока временного пребывания в России, а также о регистрационных действиях, связанных с транспортными средствами. По словам Володина, введение дополнительных пошлин позволит не только увеличить поступления в государственный бюджет, но и усилить контроль за мигрантами.

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В России рассматриваются дополнительные государственные пошлины для мигрантов, прибывающих в страну с целью трудоустройства. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. «На этой неделе приступим к рассмотрению законопроектов, которыми вводятся дополнительные государственные пошлины для мигрантов», — написал Володин в своем telegram-канале. Согласно проекту, за выдачу или переоформление патента для работы мигрантам из безвизовых стран предлагается установить пошлину в размере 4 200 рублей. Такая же сумма будет взиматься за продление срока действия разрешения на работу для мигрантов из визовых стран. За выдачу дубликата патента или разрешения на работу, а также за внесение в них изменений, планируется установить пошлину в 2 100 рублей. Кроме того, законопроекты предусматривают введение или увеличение пошлин за ряд других процедур. В частности, речь идет о постановке на учет по месту пребывания, регистрации по месту жительства, продлении срока временного пребывания в России, а также о регистрационных действиях, связанных с транспортными средствами. По словам Володина, введение дополнительных пошлин позволит не только увеличить поступления в государственный бюджет, но и усилить контроль за мигрантами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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