Под Челябинском продают участок под коттеджи за 600 млн рублей

В Сосновском районе Челябинской области выставили на продажу крупный земельный участок площадью 120 гектаров. Земля расположена около поселка Красное Поле Краснопольского сельского поселения, в 18 километрах от Челябинска. Продавец назначил за него цену в 600 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений.
«В продаже участок общей площадью 120 гектаров. [К участку] прилегает асфальтированная дорога», — говорится в предложении на сайте «Авито».
Ближайший населенный пункт, поселок Красное Поле, находится в трех километрах от участка. Разрешенное использование предлагаемых земель — индивидуальное жилищное строительство. То есть они предназначены для возведения жилых домов для проживания одной семьи.
Ранее в Челябинской области уже выставлялись на продажу крупные земельные участки. Например, в Кусинском районе предлагали 70 гектаров сельхозземли для фермы или глэмпинга, а на озере Иртяш — остров площадью 1,2 гектара.
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