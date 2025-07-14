14 июля 2025

Под Челябинском продают участок под коттеджи за 600 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставленная на продажу земля подходит для строительства коттеджного поселка (архивное фото)
Выставленная на продажу земля подходит для строительства коттеджного поселка (архивное фото) Фото:

В Сосновском районе Челябинской области выставили на продажу крупный земельный участок площадью 120 гектаров. Земля расположена около поселка Красное Поле Краснопольского сельского поселения, в 18 километрах от Челябинска. Продавец назначил за него цену в 600 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений.

«В продаже участок общей площадью 120 гектаров. [К участку] прилегает асфальтированная дорога», — говорится в предложении на сайте «Авито».

Ближайший населенный пункт, поселок Красное Поле, находится в трех километрах от участка. Разрешенное использование предлагаемых земель — индивидуальное жилищное строительство. То есть они предназначены для возведения жилых домов для проживания одной семьи.

Ранее в Челябинской области уже выставлялись на продажу крупные земельные участки. Например, в Кусинском районе предлагали 70 гектаров сельхозземли для фермы или глэмпинга, а на озере Иртяш — остров площадью 1,2 гектара.

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В Сосновском районе Челябинской области выставили на продажу крупный земельный участок площадью 120 гектаров. Земля расположена около поселка Красное Поле Краснопольского сельского поселения, в 18 километрах от Челябинска. Продавец назначил за него цену в 600 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «В продаже участок общей площадью 120 гектаров. [К участку] прилегает асфальтированная дорога», — говорится в предложении на сайте «Авито». Ближайший населенный пункт, поселок Красное Поле, находится в трех километрах от участка. Разрешенное использование предлагаемых земель — индивидуальное жилищное строительство. То есть они предназначены для возведения жилых домов для проживания одной семьи. Ранее в Челябинской области уже выставлялись на продажу крупные земельные участки. Например, в Кусинском районе предлагали 70 гектаров сельхозземли для фермы или глэмпинга, а на озере Иртяш — остров площадью 1,2 гектара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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