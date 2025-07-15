Взрывы раздались в Липецкой области

В городе Елец Липецкой области зафиксированы взрывы. Об этом сообщили местные жители.
«Взрывы гремят в Липецкой области», — пишет местный telegram-канал со ссылкой на жителей города Елец. По предварительной информации, в регионе задействованы силы ПВО, сохраняется красный уровень угрозы из-за возможной атаки БПЛА.
Жители города сообщают о вибрации окон, передает telegram-канал Shot. Официальных заявлений пока не поступало.
Ранее в Липецкой области уже фиксировались атаки беспилотников. Так, 3 июля текущего года система ПВО отражала налет дронов, а в небе было слышно не менее 20 взрывов. Губернатор региона Игорь Артамонов объявил красный уровень угрозы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.