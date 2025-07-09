Дочь обманутой семьи челябинских журналистов рассказала о схеме мошенничества

Челябинская семья журналистов, Юрий и Людмила Вишня, лишились своих сбережений и имущества после полугодовой атаки мошенников. О том, как преступникам удалось обмануть доверие челябинцев, рассказала их дочь Дарья в хоже пресс-конференции на тему «Противодействие дистанционным мошенникам», которую организовал медиахолдинг «Гранада Пресс».
«Мошенники вели семью полгода. Первый звонок поступил отцу по поводу диспансеризации, и как раз накануне он записался на осмотр и поэтому назвал код. Таким образом они получили доступ к аккаунту „Госуслуг“ и начали масштабную массированную атаку», — рассказала Дарья Вишня. Их обвинили в пособничестве терроризму и в госизмене.
Несколько человек под видом лжесотрудников портала «Госуслуг», а также липовый «майор УФСБ» смогли убедить супругов, что они помогают в поимке настоящих мошенников и являются важным звеном цепочки операции спецслужб. Для этого злоумышленники сфальсифицировали документы и потребовали не разглашать информацию.
«Они мастерски находили объяснения на все возникающие вопросы родителей, на любое возражение у них была методичка. К примеру, мама отправила своему собеседнику ссылку на сюжет телеканала, где жертву мошенников выселяют из жилья. Ей тут же ответили, что эта беда произошла из-за того, что человек рассказал о проведении их операции родным», — уточнила Дарья.
Дочь обманутых челябинцев узнала о ситуации спустя полгода, когда ей позвонила мама и сказала «Срочно приезжай». К этому моменту семья уже лишилась трех миллионов рублей личных накоплений и автомобиля, сделку по продаже дома заморозила служба безопасности банка. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Она порекомендовала при разговоре с неизвестными лицами сразу класть трубку, так как чем больше информации они получают, тем лучше встраивают психологический портрет потерциальной жертвы в свои схемы и находят для них наилучшие крючки и зацепки. Кроме того, пожилым людям она посоветовала отказаться от профиля «Госуслуг»
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