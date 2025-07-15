Экс-главе «Екатеринбург-ЭКСПО» Данилову дали условный срок по делу о растрате

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Начало судебного процесса над бывшим главой МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорем Даниловым. Екатеринбург, данилов игорь
Игорь Данилов свою вину не признал Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело экс-директора МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Данилова

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновным бывшего директора МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игоря Данилова в растрате 13 миллионов рублей и приговорил к условному сроку — пять лет лишения свободы и штрафу. Свою вину он не признал, передает корреспондент URA.RU.

«Суд постановил признать виновным Данилова Игоря Николаевича. Суммарно назначить ему наказание в виде лишения свободы на пять лет со штрафом в 800 тысяч рублей. Наказание в виде лишения свободы считать условным», — огласил судья. Перед заседанием Данилов заявил, что ожидает справедливого решения суда, а после комментировать его отказался. Также как и его адвокат.

О том, что Данилов стал фигурантом уголовного дела, стало известно осенью прошлого года. А свой пост он покинул в 2023-м. Уже тогда пошли слухи, что у силовиков якобы появились к нему претензии. Данилов это опровергал. Первое судебное заседание прошло 13 ноября 2024-го. Тогда стала известна суть обвинения.

Следствие считает, что Данилов с 2019-го по 2021-й пользовался корпоративной картой для своих нужд. В частности, тратил деньги на покупки в караоке, цветочных магазинах, ресторанах, «Золотом яблоке» и приобретал билеты. Защита уверяла, что все траты Данилов компенсировал с процентами. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

Игорь Данилов в суд пришел без вещей
Игорь Данилов в суд пришел без вещей
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Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновным бывшего директора МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игоря Данилова в растрате 13 миллионов рублей и приговорил к условному сроку — пять лет лишения свободы и штрафу. Свою вину он не признал, передает корреспондент URA.RU. «Суд постановил признать виновным Данилова Игоря Николаевича. Суммарно назначить ему наказание в виде лишения свободы на пять лет со штрафом в 800 тысяч рублей. Наказание в виде лишения свободы считать условным», — огласил судья. Перед заседанием Данилов заявил, что ожидает справедливого решения суда, а после комментировать его отказался. Также как и его адвокат. О том, что Данилов стал фигурантом уголовного дела, стало известно осенью прошлого года. А свой пост он покинул в 2023-м. Уже тогда пошли слухи, что у силовиков якобы появились к нему претензии. Данилов это опровергал. Первое судебное заседание прошло 13 ноября 2024-го. Тогда стала известна суть обвинения. Следствие считает, что Данилов с 2019-го по 2021-й пользовался корпоративной картой для своих нужд. В частности, тратил деньги на покупки в караоке, цветочных магазинах, ресторанах, «Золотом яблоке» и приобретал билеты. Защита уверяла, что все траты Данилов компенсировал с процентами. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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