14 июля 2025

Главу свердловского минздрава заинтересовало массовое отравление выпускников

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Татьяна Савинова взяла ситуацию с отравлением под свой контроль
Татьяна Савинова взяла ситуацию с отравлением под свой контроль Фото:
новость из сюжета
Массовое отравление выпускников-юристов в Екатеринбурге

Замгубернатора — глава свердловского минздрава Татьяна Савинова — взяла на контроль массовое отравление выпускников УрГЮУ, на банкете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Также она раскрыла подробности о состоянии студентов.

«12 человек были госпитализированы в инфекционное отделение Городской клинической больницы №40 в состоянии средней тяжести. По результатам проведенных исследований у пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей, получают необходимое лечение по показаниям, состояние пациентов удовлетворительное», — также сообщила пресс-служба.

При этом читатель агентства заявил, что речь идет о 80 отравившихся выпускниках. Сами ребята в отзывах о кафе «Версаль», где проходил банкет, тоже заявили о массовом отравлении. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU

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Замгубернатора — глава свердловского минздрава Татьяна Савинова — взяла на контроль массовое отравление выпускников УрГЮУ, на банкете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Также она раскрыла подробности о состоянии студентов. «12 человек были госпитализированы в инфекционное отделение Городской клинической больницы №40 в состоянии средней тяжести. По результатам проведенных исследований у пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей, получают необходимое лечение по показаниям, состояние пациентов удовлетворительное», — также сообщила пресс-служба. При этом читатель агентства заявил, что речь идет о 80 отравившихся выпускниках. Сами ребята в отзывах о кафе «Версаль», где проходил банкет, тоже заявили о массовом отравлении. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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