Главу свердловского минздрава заинтересовало массовое отравление выпускников

Замгубернатора — глава свердловского минздрава Татьяна Савинова — взяла на контроль массовое отравление выпускников УрГЮУ, на банкете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Также она раскрыла подробности о состоянии студентов.
«12 человек были госпитализированы в инфекционное отделение Городской клинической больницы №40 в состоянии средней тяжести. По результатам проведенных исследований у пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей, получают необходимое лечение по показаниям, состояние пациентов удовлетворительное», — также сообщила пресс-служба.
При этом читатель агентства заявил, что речь идет о 80 отравившихся выпускниках. Сами ребята в отзывах о кафе «Версаль», где проходил банкет, тоже заявили о массовом отравлении. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU.
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