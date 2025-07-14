В вузе высказались о массовом отравлении выпускников в Екатеринбурге

Уральский государственный юридический университет помогает своим выпускникам, отравившимся на банкете по случаю выпуска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.
«Университет обеспокоен сложившейся ситуацией и состоянием здоровья своих выпускников. Находимся на связи с пострадавшими. Инцидент на контроле Роспотребнадзора. Мероприятие носило частный характер, университет не является его организатором. Мы окажем правовую поддержку пострадавшим выпускникам», — заявили в вузе.
По данным свердловского минздрава, в больницу Екатеринбурга попали 12 выпускников-юристов. Читатель агентства и сами пострадавшие сообщают о десятках отравившихся. Ребята отмечали выпускной в банкетном зале «Версаль». После праздничного ужина многие почувствовали себя плохо. У юристов поднялась температура, появились боли в животе, начались рвота и диарея. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU.
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