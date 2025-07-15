Спасатели прочесали сотни километров тайги, но не нашли пропавший вертолет Ми-8

Сотрудники МЧС РФ с воздуха обследовали таежную зону и побережье Охотского моря в рамках поисковой операции ранее пропавшего вертолета Ми-8. Однако, воздушное судно не нашли, сообщили в пресс-службе министерства. Параллельно с подразделениями МЧС к поиску был привлечен вертолет Росавиации.
«На данный момент следов пропавшего накануне вертолета не обнаружено», — заявили ТАСС в пресс-службе. Отмечается, что Ми-8 находился в воздухе свыше пяти часов. За это время спасатели осмотрели 880 квадратных километров тайги и 85 километров береговой линии Охотского моря.
Параллельно с подразделениями МЧС к поиску был привлечен вертолет Росавиации. Однако после операции правоохранители сообщили, что поиски вертолета приостановлены до среды из-за непогоды.
Вертолет, выполнявший рейс из Охотска в Магадан после технического обслуживания, в установленное время не вышел на связь 14 июля. На его борту находились пять человек. Сразу после того, как вертолет перестал выходить на связь, были организованы поисковые мероприятия с привлечением авиации и наземных подразделений. Однако обнаружить местоположение воздушного судна до сих пор не удалось, также сигналы аварийных радиомаяков не фиксируются. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек.
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