Спасатели прочесали сотни километров тайги, но не нашли пропавший вертолет Ми-8

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Спасатели с воздуха обследовали тайгу в поисках Ми-8, но операция не увенчалась успехом
Спасатели с воздуха обследовали тайгу в поисках Ми-8, но операция не увенчалась успехом Фото:
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Вертолет Ми-8 пропал на Дальнем Востоке

Сотрудники МЧС РФ с воздуха обследовали таежную зону и побережье Охотского моря в рамках поисковой операции ранее пропавшего вертолета Ми-8. Однако, воздушное судно не нашли, сообщили в пресс-службе министерства. Параллельно с подразделениями МЧС к поиску был привлечен вертолет Росавиации.

«На данный момент следов пропавшего накануне вертолета не обнаружено», — заявили ТАСС в пресс-службе. Отмечается, что Ми-8 находился в воздухе свыше пяти часов. За это время спасатели осмотрели 880 квадратных километров тайги и 85 километров береговой линии Охотского моря.

Параллельно с подразделениями МЧС к поиску был привлечен вертолет Росавиации. Однако после операции правоохранители сообщили, что поиски вертолета приостановлены до среды из-за непогоды.

Вертолет, выполнявший рейс из Охотска в Магадан после технического обслуживания, в установленное время не вышел на связь 14 июля. На его борту находились пять человек. Сразу после того, как вертолет перестал выходить на связь, были организованы поисковые мероприятия с привлечением авиации и наземных подразделений. Однако обнаружить местоположение воздушного судна до сих пор не удалось, также сигналы аварийных радиомаяков не фиксируются. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек.

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Сотрудники МЧС РФ с воздуха обследовали таежную зону и побережье Охотского моря в рамках поисковой операции ранее пропавшего вертолета Ми-8. Однако, воздушное судно не нашли, сообщили в пресс-службе министерства. Параллельно с подразделениями МЧС к поиску был привлечен вертолет Росавиации. «На данный момент следов пропавшего накануне вертолета не обнаружено», — заявили ТАСС в пресс-службе. Отмечается, что Ми-8 находился в воздухе свыше пяти часов. За это время спасатели осмотрели 880 квадратных километров тайги и 85 километров береговой линии Охотского моря. Параллельно с подразделениями МЧС к поиску был привлечен вертолет Росавиации. Однако после операции правоохранители сообщили, что поиски вертолета приостановлены до среды из-за непогоды. Вертолет, выполнявший рейс из Охотска в Магадан после технического обслуживания, в установленное время не вышел на связь 14 июля. На его борту находились пять человек. Сразу после того, как вертолет перестал выходить на связь, были организованы поисковые мероприятия с привлечением авиации и наземных подразделений. Однако обнаружить местоположение воздушного судна до сих пор не удалось, также сигналы аварийных радиомаяков не фиксируются. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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