Вертолет Ми-8Т с пятью людьми пропал в Хабаровском крае: что случилось

Вертолет Ми-8Т пропал на Дальнем Востоке. На борту находятся пять человек. В определенный момент судно перестало выходить на связь, при этом ни аварийный радиомаяк не сработал, ни сигнал бедствия подан не был.
На поиски вылетели спасательные воздушные суда Росавиации, ко взлету готовится вертолет МЧС, однако проведению операции мешают начавшийся ливень и ветер. Прокуратура проводит проверки из-за возможного нарушения безопасности полетов, следователи возбудили дело по факту преступления, связанного с нарушением эксплуатации судна. При этом самому пропавшему Ми-8Т — почти полвека, в Магадан он возвращался после ремонта. Подробнее о происшествии на Дальнем Востоке, количестве людей на борту судна, его поисках и расследованиях СК и прокуратуры — в материале URA.RU.
Что случилось
Вертолет пропал при перелете из Охотска в Магадан, между которыми около 430 километров. Он должен был прибыть в пункт назначения в 19:00 по местному времени, однако до города не добрался, в установленное время не вышел на связь, аварийный радиомаяк не сработал — сигнал бедствия экипаж не подавал, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Охотского района. Также там отметили, что погода в районе исчезновения вертолета нормальная — пасмурно и без осадков.
Причина «исчезновения» вертолета
По сообщениям местного telegram-канала «Магадан. ЧП», вертолет пропал с радаров в районе бухты Лошадиная в 50 километрах от Магаданской области. Авторы канала отметили, что предварительная причина — техническая неисправность и вынужденная посадка.
В Магаданской региональной поисково-спасательной базе рассказали корреспонденту URA.RU, что пока нет информации о причинах и точном месте исчезновения вертолета. На его поиски вылетели спасательные воздушные суда, однако данных от них пока не поступало. Официальной информации о местонахождении судна нет.
Сколько человек на борту
На борту находятся пять человек: трое членов экипажа и двое технических специалистов. Они возвращались в Магадан после ремонта вертолета.
Ведутся поиски
Росавиация ведет поиски пропавшего вертолета. Из Охотска и Магадана вылетели поисково-спасательные борта со специалистами: вертолет Ми-8 и самолет Ан-26 «ИнАэро» соответственно. Ко взлету готов еще один вертолет Ми-8 МЧС в Хабаровске. В ведомстве рассказали URA.RU, что в сейчас всем занимается Росавиация и отправка борта пока не планируется. В СК России сообщили о прекращении поисков из-за наступления темноты.
Проверка прокуратурой и СК
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, связанного с нарушением правил безопасности эксплуатации воздушного судна, повлекшего смерть двух и более лиц (по факту исчезновения). Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили в telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Дальневосточная транспортная прокуратура также устанавливает обстоятельства потери связи с вертолетом. По имеющимся у нее данным, он летел по маршруту Чумикан — Охотск — Магадан. Прокуратурой инициирована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
Что известно о пропавшем вертолете
Вертолет принадлежит магаданской АПК «Взлет», которая занимается авиаперевозками. Данному воздушному судну около 44 лет, подчеркивает telegram-канал Amur Mash. Его произвели мастера авиационного завода в Улан-Удэ по лицензии Ми-8Т. Первый полет он совершил в 2002 году, тогда он принадлежал вооруженным силам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.