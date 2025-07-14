Пропавший на Дальнем Востоке вертолет Ми-8 не подает сигналов

Во время поисковых мероприятий по обнаружению пропавшего вертолета Ми-8 в Хабаровском крае не были зафиксированы сигналы аварийных радиомаяков. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
«Сигналов аварийных радиомаяков не зафиксировано», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. Поисково-спасательная операция по обнаружению вертолета приостановлена.
Воздушное судно, следовавшее из Охотска в Магадан после проведения ремонта, не вышло на связь в установленное время. На борту находились пять человек. Поисковая операция началась сразу после того, как вертолет не вышел на связь. В поисках были задействованы авиация и наземные группы, однако до настоящего времени обнаружить место падения или посадки вертолета не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц».
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