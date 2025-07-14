Пропавший на Дальнем Востоке вертолет Ми-8 не подает сигналов

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Поисково-спасательная операция по обнаружению вертолета приостановлена
Поисково-спасательная операция по обнаружению вертолета приостановлена Фото:
новость из сюжета
Вертолет Ми-8 пропал на Дальнем Востоке

Во время поисковых мероприятий по обнаружению пропавшего вертолета Ми-8 в Хабаровском крае не были зафиксированы сигналы аварийных радиомаяков. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

«Сигналов аварийных радиомаяков не зафиксировано», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. Поисково-спасательная операция по обнаружению вертолета приостановлена.

Воздушное судно, следовавшее из Охотска в Магадан после проведения ремонта, не вышло на связь в установленное время. На борту находились пять человек. Поисковая операция началась сразу после того, как вертолет не вышел на связь. В поисках были задействованы авиация и наземные группы, однако до настоящего времени обнаружить место падения или посадки вертолета не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц».

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Во время поисковых мероприятий по обнаружению пропавшего вертолета Ми-8 в Хабаровском крае не были зафиксированы сигналы аварийных радиомаяков. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. «Сигналов аварийных радиомаяков не зафиксировано», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. Поисково-спасательная операция по обнаружению вертолета приостановлена. Воздушное судно, следовавшее из Охотска в Магадан после проведения ремонта, не вышло на связь в установленное время. На борту находились пять человек. Поисковая операция началась сразу после того, как вертолет не вышел на связь. В поисках были задействованы авиация и наземные группы, однако до настоящего времени обнаружить место падения или посадки вертолета не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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