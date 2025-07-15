Студент рассказал, чем отравился на выпускном в кафе Екатеринбурга

Выпускники УрГЮУ поели курицу на банкете и отравились
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Студенты подозревают, что могли отравиться, поев курицы
Студенты подозревают, что могли отравиться, поев курицы Фото:
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Массовое отравление выпускников-юристов в Екатеринбурге

Выпускник Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) Андрей Федоров оказался среди тех, кто получил отравление в кафе «Версаль» в Екатеринбурге. Парень рассказал URA.RU о том, какие блюда вызвали подозрения у ребят и могли стать причиной массовой вспышки сальмонеллеза среди юристов. 

«Предположений масса, но точно не рыба, точно не алкоголь, потому что я его не пил, но отравился. Еще какое-то блюдо также убрали из подозрений, но не помню какое. Есть подозрения большие на салаты и курицу (в некоторых салатах также была курица). Проверка в данный момент проводится, пострадавшие лишь предполагают, не более», — сказал Федоров. 

Сам он на банкете ел салаты, курицу, картошку, мини-шашлыки, сыр, профитроли, фрукты и мед. В итоге парень получил отравление, но болезнь протекает у него в относительно легкой форме. 

«Болел с минимальным набором симптомов. В сравнении с остальными болезнь проходит крайне легко и сейчас уже идет на спад. До этого два с половиной дня не отходил далеко от туалета. Лечусь амбулаторно», — сказал Андрей. 

По его словам, сейчас госпитализировано порядка 20 выпускников. Среди отравившихся есть и педагоги. Всего, говорит Федоров, отравилось как минимум 85 человек из 172. Эти цифры он взял из опроса, который ребята провели после ЧП.

ЧП случилось на банкете в кафе «Версаль», где будущие юристы отмечали выпускной. После праздника многие почувствовали себя плохо. Причиной недомогания называют сальмонеллез. Кафе закрыто на время проверки, СКР возбудил уголовное дело

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Выпускник Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) Андрей Федоров оказался среди тех, кто получил отравление в кафе «Версаль» в Екатеринбурге. Парень рассказал URA.RU о том, какие блюда вызвали подозрения у ребят и могли стать причиной массовой вспышки сальмонеллеза среди юристов.  «Предположений масса, но точно не рыба, точно не алкоголь, потому что я его не пил, но отравился. Еще какое-то блюдо также убрали из подозрений, но не помню какое. Есть подозрения большие на салаты и курицу (в некоторых салатах также была курица). Проверка в данный момент проводится, пострадавшие лишь предполагают, не более», — сказал Федоров.  Сам он на банкете ел салаты, курицу, картошку, мини-шашлыки, сыр, профитроли, фрукты и мед. В итоге парень получил отравление, но болезнь протекает у него в относительно легкой форме.  «Болел с минимальным набором симптомов. В сравнении с остальными болезнь проходит крайне легко и сейчас уже идет на спад. До этого два с половиной дня не отходил далеко от туалета. Лечусь амбулаторно», — сказал Андрей.  По его словам, сейчас госпитализировано порядка 20 выпускников. Среди отравившихся есть и педагоги. Всего, говорит Федоров, отравилось как минимум 85 человек из 172. Эти цифры он взял из опроса, который ребята провели после ЧП. ЧП случилось на банкете в кафе «Версаль», где будущие юристы отмечали выпускной. После праздника многие почувствовали себя плохо. Причиной недомогания называют сальмонеллез. Кафе закрыто на время проверки, СКР возбудил уголовное дело. 
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