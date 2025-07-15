В Кетовском округе (Курганская область) продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве при строительстве жилых домов, возбужденного в отношении челябинской компании ООО «Ин-Строй». Следователи осмотрели семь участков в селах Колесниково и Большое Чаусово, где застройщик не завершил работы в установленные сроки. Об этом сообщает СУ СК по Курганской области в своем tg-канале.
«Следователи продолжают допрашивать собственников участков в качестве потерпевших. Сегодня с участием потерпевших, а также представителя департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области следователем проведены осмотры семи участков, на которых строительство домов не завершены. По результатам проведенных осмотров будут назначены строительно-технические экспертизы», — пишет ведомство.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие отмечает, что предпринимает все необходимые меры для защиты интересов пострадавших граждан и взыскания причиненного им ущерба.
Ранее уголовное дело по факту мошенничества при строительстве жилья в селах Колесниково и Большое Чаусово было возбуждено после того, как более 20 жителей заключили договоры с ООО «Ин-Строй», оплатили услуги, но дома так и не были построены. Сроки постоянно переносились.
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